В Саратовской области благоустроено 13 скверов и 17 дворов
С начала года в Саратовской области благоустроили 13 скверов и 17 дворов. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».
На сегодняшний день активно идут работы еще на 89 общественных территориях и в 65 дворах. Так, например, в Пугачёве в этом году запланировано преображение сразу трех любимых жителями пространств: аллеи на улице Топорковской (от улицы Октябрьской до Первого микрорайона), парка культуры и отдыха имени В.А.Важина и сквера имени А.Н. Толстого.
В последнем активно идут работы по демонтажу тротуарной плитки и бордюров и обустройству новых с использованием современных технологий и материалов. В сквере установят новые скамейки и урны.
На аллее на улице Топорковской идут планировочные работы. Здесь появятся новые тротуары и бордюры, скамейки и фонари. В парке культуры и отдыха имени В.А.Важина будет обустроена спортивная площадка.
В целом, по всей Саратовской области в этом году будут благоустроены 127 общественных и 86 дворовых территорий.