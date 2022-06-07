В Саратовской области благоустроено 13 скверов и 17 дворов

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На сегодняшний день активно идут работы еще на 89 общественных территориях и в 65 дворах. Так, например, в Пугачёве в этом году запланировано преображение сразу трех любимых жителями пространств: аллеи на улице Топорковской (от улицы Октябрьской до Первого микрорайона), парка культуры и отдыха имени В.А.Важина и сквера имени А.Н. Толстого.В последнем активно идут работы по демонтажу тротуарной плитки и бордюров и обустройству новых с использованием современных технологий и материалов. В сквере установят новые скамейки и урны.На аллее на улице Топорковской идут планировочные работы. Здесь появятся новые тротуары и бордюры, скамейки и фонари. В парке культуры и отдыха имени В.А.Важина будет обустроена спортивная площадка.В целом, по всей Саратовской области в этом году будут благоустроены 127 общественных и 86 дворовых территорий.