«Большое чтение в Саратовской области» будет посвящено 350-летию со дня рождения Петра I

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Мероприятия проекта откроются 8 июня в 14.00 публичными чтениями «Петр I в русской литературе XVIII века», которые проведет советник генерального директора Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино, историк, телеведущий, кандидат исторических наук Алексей Юдин.9 июня торжественная программа проекта продолжится в Саратовском театре кукол «Теремок» (ул. Бабушкин взвоз, 16) с презентации выставки творческих работ участников межрегионального конкурса «Пётр I в моём городе: кадр истории» Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино. Ведущая - заместитель генерального директора по библиотечной работе ВГБИЛ им. М. И. Рудомино Мария Белоколенко. Начало 16.00 ч.В 17.00 советник генерального директора ВГБИЛ им. М. И. Рудомино Алексей Юдин представит гостям летней сессии проекта публичные чтения «XVIII век – Петру I». Каждый сможет прочесть отрывок из произведений литературы XVIII века, формирующих образ великого русского императора.В 17.30 проект «Большое чтение в Саратовской области» продолжится фольклорным праздником «Байки и потешки про Царя Петра» (к 350-летию со дня рождения Петра I). Ведущий – режиссер-постановщик Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке Александр Авдонин.В 18.00 выступит советник министра культуры РФ, генеральный директор Российского национального музея музыки, Президент Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» имени Валерия Халилова, заслуженный деятель искусств России, Президент Ассоциации музыкальных музеев и коллекций, кандидат экономических наук Михаил Брызгалов.В холле театра кукол «Теремок» будет развернута книжно-иллюстративная выставка из фондов Областной универсальной научной библиотеки: «Эпоха славных дел: из отдела редкой книги».10 июня в 10.00 в гимназии №1 (ул. Мичурина, 88) состоится возложение цветов к мемориальной доске, увековечивающей память Маргариты Ивановны Рудомино, основателя Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы. Директор гимназии №1, кандидат педагогических наук Ирина Гайнутдинова проведет экскурсию по экспозиции «М. И. Рудомино и Саратов».В 10.30 в присутствии генерального директора ВГБИЛ им. М. И. Рудомино Павла Кузьмина и внука Маргариты Ивановны Рудомино Василия Рудомино торжественно будет открыт бюст основателю библиотеки.Гостей и организаторов 25-ой сессии «Большое чтение в Саратовской области» встретят учащиеся гимназии №1, которые подготовили театральную постановку «Петр I в Саратове: сцены из жизни российского императора». Мероприятие начнется в 10:50.Завершится юбилейная сессия проекта «Большое чтение в Саратовской области» круглым столом «Библиотека иностранной литературы: история, проекты, перспективы межрегионального взаимодействия» в библиотеке-филиале №23 с. Терновка Энгельсского района. В мероприятии примут участие генеральный директор ВГБИЛ им. М. И. Рудомино Павел Кузьмин и заместитель генерального директора по библиотечной работе ВГБИЛ им. М. И. Рудомино Мария Белоколенко. Ведущая – директор Областной универсальной научной библиотеки Людмила Канушина.Министерство культуры области