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«Большое чтение в Саратовской области» будет посвящено 350-летию со дня рождения Петра I

Новости


8-10 июня 2022 года в Областной универсальной научной библиотеке пройдут мероприятия в рамках 25 летней сессии – «Эпоха славных дел» – проекта «Большое чтение в Саратовской области», посвященной 350-летию со дня рождения Петра I.

Мероприятия проекта откроются 8 июня в 14.00 публичными чтениями «Петр I в русской литературе XVIII века», которые проведет советник генерального директора Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино, историк, телеведущий, кандидат исторических наук Алексей Юдин.

9 июня торжественная программа проекта продолжится в Саратовском театре кукол «Теремок» (ул. Бабушкин взвоз, 16) с презентации выставки творческих работ участников межрегионального конкурса «Пётр I в моём городе: кадр истории» Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино. Ведущая - заместитель генерального директора по библиотечной работе ВГБИЛ им. М. И. Рудомино Мария Белоколенко. Начало 16.00 ч.

В 17.00 советник генерального директора ВГБИЛ им. М. И. Рудомино Алексей Юдин представит гостям летней сессии проекта публичные чтения «XVIII век – Петру I». Каждый сможет прочесть отрывок из произведений литературы XVIII века, формирующих образ великого русского императора.

В 17.30 проект «Большое чтение в Саратовской области» продолжится фольклорным праздником «Байки и потешки про Царя Петра» (к 350-летию со дня рождения Петра I). Ведущий – режиссер-постановщик Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке Александр Авдонин.

В 18.00 выступит советник министра культуры РФ, генеральный директор Российского национального музея музыки, Президент Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» имени Валерия Халилова, заслуженный деятель искусств России, Президент Ассоциации музыкальных музеев и коллекций, кандидат экономических наук Михаил Брызгалов.

В холле театра кукол «Теремок» будет развернута книжно-иллюстративная выставка из фондов Областной универсальной научной библиотеки: «Эпоха славных дел: из отдела редкой книги».

10 июня в 10.00 в гимназии №1 (ул. Мичурина, 88) состоится возложение цветов к мемориальной доске, увековечивающей память Маргариты Ивановны Рудомино, основателя Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы. Директор гимназии №1, кандидат педагогических наук Ирина Гайнутдинова проведет экскурсию по экспозиции «М. И. Рудомино и Саратов».

В 10.30 в присутствии генерального директора ВГБИЛ им. М. И. Рудомино Павла Кузьмина и внука Маргариты Ивановны Рудомино Василия Рудомино торжественно будет открыт бюст основателю библиотеки.

Гостей и организаторов 25-ой сессии «Большое чтение в Саратовской области» встретят учащиеся гимназии №1, которые подготовили театральную постановку «Петр I в Саратове: сцены из жизни российского императора». Мероприятие начнется в 10:50.

Завершится юбилейная сессия проекта «Большое чтение в Саратовской области» круглым столом «Библиотека иностранной литературы: история, проекты, перспективы межрегионального взаимодействия» в библиотеке-филиале №23 с. Терновка Энгельсского района. В мероприятии примут участие генеральный директор ВГБИЛ им. М. И. Рудомино Павел Кузьмин и заместитель генерального директора по библиотечной работе ВГБИЛ им. М. И. Рудомино Мария Белоколенко. Ведущая – директор Областной универсальной научной библиотеки Людмила Канушина.

Министерство культуры области
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