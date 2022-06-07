В Саратовской области состоялось первое заседание Клуба стратегических инициатив

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Участие в заседании приняли заместитель министра экономического развития области Елизавета Нечаевская, общественный представитель Агентства стратегических инициатив Ольга Лысикова представители органов исполнительной власти области, общественные представители АСИ, туристского информационного центра области, регионального отделения «Опора России».С приветственным словом выступила Елизавета Нечаевская: «Мы давно и последовательно работаем с Агентством стратегических инициатив, поэтому регион активно включился в работу по организации региональных мероприятий форума «Сильные идеи для нового времени», проводимого с целью формирования содружества инициативных людей и консолидации идей, которые внесут значимый вклад в развитие региона и страны. Саратовская область вошла в число лидеров и заняла 7 место среди субъектов РФ по количеству поданных на платформу идей. Уверена, что Клуб станет эффективной площадкой для поддержки прорывных предложений граждан по социально-экономическому развитию региона».Одним из ключевых вопросов повестки заседания стала подготовка к заключительному этапу форума «Сильные идеи для нового времени», презентация промежуточных результатов экспертизы идей и проектов.Общественный представитель АСИ Дмитрий Анпилогов, отметил, что в рамках туристического направления два перспективных проекта уже были рассмотрены на площадке Точки кипения СГТУ - «Волга Трейл» и «Волга Гастрофест»: «Целью проведения гастрономических фестивалей городов на Волге «Волга Гастрофест» является популяризация локальных продуктов, знакомство аудитории с местными производителями и фермерами. Второй проект выпускника магистратуры СГТУ по направлению «Туризм» Григория Колисниченко представляет собой организацию пешеходного маршрута от истоков Волги до ее устья. Эти проекты хорошо друг друга дополняют. Буду рад, если они продолжат свое развитие».«Клуб – это неформальное сообщество, которое призвано доводить наиболее значимые инициативы до их итоговой реализации. Как представитель Точки кипения СГТУ отмечу, что много людей и общественных организаций занимаются яркими проектами по одним направлениям, но не знают о перспективах сотрудничества друг с другом. Этот Клуб может стать площадкой для совместного обсуждения таких идей с целью их усиления и получения того качественного результата, к которому мы стремимся», - подчеркнула общественный представитель по направлению «Экология» Екатерина Горшенина.В рамках заседаний Клуба будет продолжен отбор и обсуждение проектов в целях формирования партнерств с инициативными гражданами. Участники заседания выразили уверенность, что работа нового Клуба станет эффективным инструментом для совместного решения вопросов по развитию региона.