Ремонт дороги «Балаково - Духовницкое» поможет ребенку с опасным заболеванием

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Александра Спиридонова рассказала, что у сына гемофилия (нарушение процесса свертываемости крови). В местном фельдшерско-акушерском пункте делают поддерживающий укол и, в случае необходимости, смогут оказать экстренную помощь. Но затем срочно нужно ехать в районный центр. Раньше, чтобы добраться до Балакова требовался час, с новой дорогой время в пути сократится вдвое.«Конечно, мы уже привыкли с этим заболеванием жить. Но каждый раз – под страхом, риском находишься, отпуская ребенка на улицу. Ты должен быть уверен, что вовремя успеешь добраться за помощью. Ведь всегда может открыться внутреннее кровотечение, к примеру, из-за гематомы в суставе. Да, фельдшер сделает укол. Но нам все равно нужно ехать делать рентген, МРТ. Внутреннее кровотечение мы можем увидеть только на спецоборудовании. Ну, и плюс, представляете, какая боль, когда он с травмой едет по кочкам. У него как-то в сустав потекла кровь – и во время езды каждая кочка для него была болезненная, он рыдал. Я всю дорогу ему держала ногу, чтобы не трясло» - поделилась Александра Спиридонова.В этом году начат ремонт свыше 15 км дороги «Балаково - Духовницкое». Сейчас на этой трассе ведется устройство АГБ-слоя (технология ресайклинга – связана с переработкой старого дорожного полотна). Напомним, ранее в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» было приведено в нормативное состояние порядка 20 кмВсего в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано свыше 300 км трасс. Ещё 400 км благодаря субсидиям, иным трансфертам и допфинансированию