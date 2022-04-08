В 2021 году Группа ОМЗ добилась роста выручки почти на 30%

просмотров: 129

Выручка по 2021 году составила 55,3 млрд рублей., продемонстрировав рост на 29% по сравнению с 2020 годом (43,0 млрд. рублей).EBITDA в 2021 году составила 8,1 млрд руб. по сравнению с −1,8 млрд. рублей в 2020 году.Прибыль за период составила 2 млрд рублей, данный показатель продемонстрирован впервые с 2012 года (убыток в 2020 году составил −8,6 млрд рублей).Основную долю в выручке принесли следующие направления деятельности:• атомное оборудование — 13,3 млрд рублей• спецстали — 9,9 млрд рублей• EPC-проекты — 8,6 млрд. рублей• технические газы — 6,3 млрд рублей• нефтегазовое оборудование — 5,7 млрд рублей.