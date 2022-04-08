8 апреля 2022 ПЯТНИЦА
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17:00 | 07 апреля
Премьер-министр Михаил Мишустин выступил с ежегодным отчетом правительства в Госдуме
16:17 | 07 апреля
Более 399 млн рублей предусмотрено на поддержку животноводов области в текущем году
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Михаил Мишустин представит в Госдуме ежегодный отчет о работе правительства
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Премьер-министр Михаил Мишустин выступил с ежегодным отчетом правительства в Госдуме

Новости


Премьер-министр Михаил Мишустин выступил с ежегодным отчетом правительства в Госдуме.

Речь шла не только о проделанной работе за прошлый год, но и о шагах, необходимых для минимизации негативных последствий антироссийских санкций.

ГЛАВНОЕ

Поддержка ИТ-отрасли
Льготные кредиты, освобождение от проверок и уплаты налога на прибыль на три года, льготная ипотека для сотрудников и отсрочка от армии.

Поддержка бизнеса

✔️Авиакомпаниям компенсируют издержки, связанные с возвратом пассажирам стоимости билетов по маршрутам, а также предоставят субсидии на частичную компенсацию операционных расходов.
✔️Запущен механизм поддержки инфраструктурных проектов в регионах, для этого выделено 2 трлн рублей.
✔️На субсидирование ставок для отраслей промышленности и торговли выделено 120 млрд рублей.
✔️Снижены ставки на лизинговые платежи, пересмотрена возможность досрочного выкупа без штрафов.
✔️Кредитные каникулы и льготное кредитование для небольших компаний.
✔️Продлен срок перечисления ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль.

Поддержка семей
Введены новые госпособия для будущих мам, ежемесячное пособие на детей в возрасте 8-16 лет, продление программы туристического кешбэка до 15 апреля, компенсация затрат на детский отдых.

Ипотека
Продлены программы льготной ипотеки.

Индексация выплат
Для поддержки людей будут проиндексированы соцвыплаты и пенсии, увеличены МРОТ и прожиточный минимум.
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