Премьер-министр Михаил Мишустин выступил с ежегодным отчетом правительства в Госдуме
Премьер-министр Михаил Мишустин выступил с ежегодным отчетом правительства в Госдуме.
Речь шла не только о проделанной работе за прошлый год, но и о шагах, необходимых для минимизации негативных последствий антироссийских санкций.
ГЛАВНОЕ
Поддержка ИТ-отрасли
Льготные кредиты, освобождение от проверок и уплаты налога на прибыль на три года, льготная ипотека для сотрудников и отсрочка от армии.
Поддержка бизнеса
✔️Авиакомпаниям компенсируют издержки, связанные с возвратом пассажирам стоимости билетов по маршрутам, а также предоставят субсидии на частичную компенсацию операционных расходов.
✔️Запущен механизм поддержки инфраструктурных проектов в регионах, для этого выделено 2 трлн рублей.
✔️На субсидирование ставок для отраслей промышленности и торговли выделено 120 млрд рублей.
✔️Снижены ставки на лизинговые платежи, пересмотрена возможность досрочного выкупа без штрафов.
✔️Кредитные каникулы и льготное кредитование для небольших компаний.
✔️Продлен срок перечисления ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль.
Поддержка семей
Введены новые госпособия для будущих мам, ежемесячное пособие на детей в возрасте 8-16 лет, продление программы туристического кешбэка до 15 апреля, компенсация затрат на детский отдых.
Ипотека
Продлены программы льготной ипотеки.
Индексация выплат
Для поддержки людей будут проиндексированы соцвыплаты и пенсии, увеличены МРОТ и прожиточный минимум.