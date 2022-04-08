Премьер-министр Михаил Мишустин выступил с ежегодным отчетом правительства в Госдуме.

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Речь шла не только о проделанной работе за прошлый год, но и о шагах, необходимых для минимизации негативных последствий антироссийских санкций.ГЛАВНОЕПоддержка ИТ-отраслиЛьготные кредиты, освобождение от проверок и уплаты налога на прибыль на три года, льготная ипотека для сотрудников и отсрочка от армии.Поддержка бизнеса✔️Авиакомпаниям компенсируют издержки, связанные с возвратом пассажирам стоимости билетов по маршрутам, а также предоставят субсидии на частичную компенсацию операционных расходов.✔️Запущен механизм поддержки инфраструктурных проектов в регионах, для этого выделено 2 трлн рублей.✔️На субсидирование ставок для отраслей промышленности и торговли выделено 120 млрд рублей.✔️Снижены ставки на лизинговые платежи, пересмотрена возможность досрочного выкупа без штрафов.✔️Кредитные каникулы и льготное кредитование для небольших компаний.✔️Продлен срок перечисления ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль.Поддержка семейВведены новые госпособия для будущих мам, ежемесячное пособие на детей в возрасте 8-16 лет, продление программы туристического кешбэка до 15 апреля, компенсация затрат на детский отдых.ИпотекаПродлены программы льготной ипотеки.Индексация выплатДля поддержки людей будут проиндексированы соцвыплаты и пенсии, увеличены МРОТ и прожиточный минимум.