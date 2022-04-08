Более 399 млн рублей предусмотрено на поддержку животноводов области в текущем году

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Более 84 млн рублей выделит государство на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и пять миллионов рублей – на страхование сельхозживотных.Ежегодно значительная часть произведенного саратовскими животноводами мяса направляется на перерабатывающие предприятия региона. На сегодняшний день мясоперерабатывающая отрасль области насчитывает более 70 предприятий крупного, среднего и малого бизнеса, производственные мощности которых позволяют производить свыше 130 тысяч тонн колбасных изделий в год.Такие мясокомбинаты, как ООО комбинат «Дубки», ООО «Митэк», ООО Саратовский МПК «Ресурс», ООО «Регионэкопродукт – Поволжье» выпускают широкий ассортимент колбасной продукции, позволяющий покрывать потребность населения области и поставлять продукцию за ее пределы.«Несмотря на то, что в январе-феврале 2022 года отмечено сокращение объемов производства колбасных изделий, обусловленное снижением покупательского спроса, сбоев по поставке сырья для производства колбасных изделий в крупных мясоперерабатывающих предприятиях за указанный период не отмечалось», - отмечают специалисты регионального минсельхоза.На сегодняшний день все предприятия мясоперерабатывающей отрасли работают без сбоев.Министерство сельского хозяйства области