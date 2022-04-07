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Мишустин заявил о продолжении программы догазификации

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2021 году, заявил об итогах и планах догазификации в регионах России.

Он отметил, что на сегодняшний день подано свыше 750 тыс. заявок на подключение газа. «Уже заключено свыше 300 тыс. договоров. Сотни тысяч семей получат газ», - подвел итоги прошлого года руководитель.

В Саратовской области в план догазификации входят более 5 тысяч домовладений в 374 населенных пунктах. Жители Саратовской области подали свыше 4,2 тысячи заявок на догазификацию, из них приняты 2 624, отклонены из-за несоответствия критериям догазификации 1 653. С жителями заключено 2390 договоров, из них 900 исполнено до границ участков. Более 650 домовладений уже подключены к сетям газоснабжения.
Напомним, в рамках догазификации газопровод бесплатно подводится к границам земельного участка в ранее газифицированных населенных пунктах. Воспользоваться условиями догазификации могут граждане, у которых имеется зарегистрированное право собственности на индивидуальный жилой дом и земельный участок.
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