В Саратове состоялся очередной штаб по подготовке к общегородскому субботнику
В Саратове стартовал месячник по благоустройству. Сегодня, 7 апреля, по поручению главы областного центра Михаила Исаева его первый заместитель Дмитрий Алексеев провел заседание штаба по вопросам организации субботника 9 апреля.
Участие в мероприятии приняли руководители структурных подразделений администрации Саратова, представители районных администраций и муниципальных учреждений.
Будут очищены прогулочные зоны, парки, скверы и другие общественные пространства.
Все желающие смогут принять участие в благоустройстве города после зимы, например, помочь в уборке в своем дворе. По словам председателя комитета по ЖКХ Максима Сиденко, ресурсоснабжающие организации выразили готовность принять участие в работах. Предприятия и организации различных форм собственности, торговые объекты смогут благоустроить прилегающие территории.
Был затронут вопрос организации точек сбора мусора и его вывоза. В этой связи Дмитрий Алексеев заявил, что в понедельник мусора на территории города быть не должно.