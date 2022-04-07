В Саратове состоялся очередной штаб по подготовке к общегородскому субботнику

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Участие в мероприятии приняли руководители структурных подразделений администрации Саратова, представители районных администраций и муниципальных учреждений.Будут очищены прогулочные зоны, парки, скверы и другие общественные пространства.Все желающие смогут принять участие в благоустройстве города после зимы, например, помочь в уборке в своем дворе. По словам председателя комитета по ЖКХ Максима Сиденко, ресурсоснабжающие организации выразили готовность принять участие в работах. Предприятия и организации различных форм собственности, торговые объекты смогут благоустроить прилегающие территории.Был затронут вопрос организации точек сбора мусора и его вывоза. В этой связи Дмитрий Алексеев заявил, что в понедельник мусора на территории города быть не должно.