7 апреля 2022 ЧЕТВЕРГ
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17:00 | 07 апреля
Премьер-министр Михаил Мишустин выступил с ежегодным отчетом правительства в Госдуме
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11:45 | 07 апреля
Михаил Мишустин представит в Госдуме ежегодный отчет о работе правительства
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Михаил Мишустин представит в Госдуме ежегодный отчет о работе правительства

Новости
Михаил Мишустин представит в Госдуме ежегодный отчет о работе правительства

7 апреля Михаил Мишустин представит в Государственной Думе ежегодный отчет о работе правительства.

"Подведем итоги работы за год, 2021-й был непростым, - говорил сам Мишустин о будущем отчете в Госдуме. - Детально расскажу также и о шагах, которые нужны, чтобы минимизировать влияние санкций на развитие нашей страны". Еще ранее глава кабмина отмечал, что "это будет не только подведение итогов прошлого года, но и в основном обсуждение текущей непростой ситуации" и волнующих людей вопросов.
Помимо выступления с докладом перед парламентариями, Мишустин также ответит на вопросы. Ожидается, что их будет 26 - по пять от каждой фракции плюс один от внефракционного депутата.

Трансляцию с мероприятия можно будет смотреть в прямом эфире в нашем Telegram-канале, а также в официальных социальных сетях: ВКонтакте (http://vk.com/gov), YouTube (http://www.youtube.com/user/pravitelstvoRF), RuTube (https://rutube.ru/channel/24624174).