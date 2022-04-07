7 апреля 2022 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 07 апреля
Премьер-министр Михаил Мишустин выступил с ежегодным отчетом правительства в Госдуме
16:17 | 07 апреля
Более 399 млн рублей предусмотрено на поддержку животноводов области в текущем году
15:23 | 07 апреля
Мишустин заявил о продолжении программы догазификации
14:28 | 07 апреля
В Саратове состоялся очередной штаб по подготовке к общегородскому субботнику
13:33 | 07 апреля
Игровые и развивающие программы, конкурсы и творческие занятия ежедневно проходят для детей, прибывших из Украины и Донбасса
12:38 | 07 апреля
В Саратове откроется выставка «Безграничная вселенная», посвященная 61 годовщине полета в космос Ю.А. Гагарина
11:45 | 07 апреля
Михаил Мишустин представит в Госдуме ежегодный отчет о работе правительства
10:48 | 07 апреля
Союз «Офицеры группы “Альфа”» передал гуманитарную помощь беженцам из ДНР и ЛНР
09:51 | 07 апреля
Саратовцы за год стали пользоваться Платформой обратной связи в 2,5 раза чаще
09:07 | 07 апреля
Коллективы Красноярского края выступят в рамках «Русских сезонов»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Игровые и развивающие программы, конкурсы и творческие занятия ежедневно проходят для детей, прибывших из Украины и Донбасса

Новости


Дети, прибывшие в нашу область и Луганской и Донецкой народных республик, а также территории Украины, активно и с пользой проводят свое свободное время. Во всех пунктах временного размещения организованы различные мероприятия, игровые и развивающие программы для детей всех возрастов.

Так, в социально-оздоровительном центре «Ударник» прошло игровое мероприятие «В гостях у Болека и Лелека». Участники смогли посоревноваться в конкурсах и викторинах. Помогали ребятам в прохождении всех испытаний веселые клоуны Болек и Лелек. По итогам мероприятия каждому из детей достался сладкий приз.

В это же время в пункте временного размещения при социально-оздоровительном центре «Волжские зори» была организована командная игра «Дружба – главное чудо». Мероприятие провели добровольцы регионального центра «Молодежь плюс».

Вместе с волонтерами ребята поучаствовали в сказочной викторине, познакомились с азбукой добрых слов и успешно выполнили все командные задания.

На прошлых выходных юные жители «Ударника» также стали участники концертной программы. Для них выступил коллектив «Samain's Bread». Особенно выступление артистов в жанре фолк понравилось подросткам.

По словам работников центра, интересный и полезный досуг очень важен для комфорта юных гостей и создания для них благоприятной психологической атмосферы.