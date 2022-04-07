Игровые и развивающие программы, конкурсы и творческие занятия ежедневно проходят для детей, прибывших из Украины и Донбасса

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Так, в социально-оздоровительном центре «Ударник» прошло игровое мероприятие «В гостях у Болека и Лелека». Участники смогли посоревноваться в конкурсах и викторинах. Помогали ребятам в прохождении всех испытаний веселые клоуны Болек и Лелек. По итогам мероприятия каждому из детей достался сладкий приз.В это же время в пункте временного размещения при социально-оздоровительном центре «Волжские зори» была организована командная игра «Дружба – главное чудо». Мероприятие провели добровольцы регионального центра «Молодежь плюс».Вместе с волонтерами ребята поучаствовали в сказочной викторине, познакомились с азбукой добрых слов и успешно выполнили все командные задания.На прошлых выходных юные жители «Ударника» также стали участники концертной программы. Для них выступил коллектив «Samain's Bread». Особенно выступление артистов в жанре фолк понравилось подросткам.По словам работников центра, интересный и полезный досуг очень важен для комфорта юных гостей и создания для них благоприятной психологической атмосферы.