Коллективы Красноярского края выступят в рамках «Русских сезонов»

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Визитная карточка Сибири на протяжении уже 60 лет – Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири им. М. С. Годенко. Концерт коллектива состоится 5 апреля, и зрители спектакля смогут оценить по достоинству содержательность и высокое исполнительское мастерство, разнообразие рисунка, пластику и музыкальность артистов ансамбля. В качестве премьеры сезона ансамбль представит хакасский танец «День Большого Солнца», а также покажет в рамках программы «Новогодняя карусель» хореографические миниатюры и сюиты из золотого фонда Михаила Годенко, такие как «Красный яр», «На рыбалке» и другие.Шедевры трех композиторов – Симфонию № 9 «Из Нового Света» Антонина Дворжака, «Сюиту вальсов» из оперы «Кавалер розы» Рихарда Штрауса и «Танцы из Галанты» венгерского композитора Золтана Кодаии – в исполнении Красноярского академического симфонического оркестра зрители увидят 7 апреля. В концертных программах оркестра, который обладает статусом особо ценного объекта культурного наследия Красноярского края, в разное время выступали знаменитые мастера Игорь Ойстрах, Святослав Рихтер, Дмитрий Хворостовский, а в настоящее время гостями являются такие известные музыканты, как Денис Мацуев, Вадим Репин, Николай Луганский и другие.