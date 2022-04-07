Саратовцы за год стали пользоваться Платформой обратной связи в 2,5 раза чаще

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Оказалось, что самой популярной темой стали обращения по поводу вакцинации или лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Только по этому направлению была оставлена половина обращений - 7 352. На втором месте оказались вопросы по поводу состояния и уборки автомобильных дорог - 2 112, а на третьем месте - многоквартирных домов (1 334).Примечательно, что это коррелирует с данными за I квартал прошлого года, хотя тогда было оставлено значительно меньше обращений - 5 602. Темы вакцинации и лечения коронавируса также были самыми популярными. На них пришлось 2 919 сообщений. На втором и третьем местах также находились вопросы состояния автомобильных дорог и многоквартирных домов - 632 и 600 сообщений соответственно.«Больше всего сообщений в I квартале 2022 года на Платформу обратной связи поступило в феврале - 7 044. На втором месте по числу оставленных сообщений оказался январь (4 243), а на третьем - март (3 173).Эти данные позволяют утверждать, что жители Саратовской области демонстрируют некую сезонность при обращении в государственные органы через ПОС. Не стоит думать, что вопросы вакцинации будущей зимой перестанут быть актуальными. В это время часто случаются всплески заболеваемости ОРВИ, поэтому жители начинают искать возможность сделать прививку от этой инфекции или пытаются попасть на прием ко врачу. Кроме того, зима часто обостряет проблему качества кровли многоквартирных домов и уборки от снега прилегающей территории.Учитывая сезонность, мы предполагаем, что во втором квартале актуальными станут вопросы качества автомобильных дорог, требующих ремонта после зимне-весеннего периода, а также благоустройства дворов и территорий общего пользования», - прокомментировал данные министр цифрового развития и связи Саратовской области Адель Славутин.