В Саратове откроется выставка «Безграничная вселенная», посвященная 61 годовщине полета в космос Ю.А. Гагарина
12 апреля в России отмечается День космонавтики, день первого полёта человека в космос. Неудивительно, что эта тема волнует молодых художников.
Саратовское художественное училище имени А.П. Боголюбова представляет выставку работ студентов специальностей «Живопись», «Дизайн» и «Скульптура». Это курсовые работы, серии плакатов, живописные композиции и скульптуры.
Выставка «Безграничная вселенная» открывается 8 апреля в выставочном зале Саратовского художественного училища.