6 апреля 2022 СРЕДА
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Объявлен конкурс на предоставление грантов на поддержку деятельности приютов для животных

Новости


Управление ветеринарии объявляет прием заявок на грантовый конкурс среди некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны окружающей среды и защиты животных.

Предоставление субсидии осуществляется в рамках государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области».

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в срок до 11 мая.

Размер предоставленного гранта составит от 250 тыс. до 1 млн. рублей. Решение о предоставлении гранта будет принято на основании конкурсного отбора конкурсной комиссией.

Денежная поддержка будет направлена на расширение мощности приютов и увеличение доли стерилизованных безнадзорных животных.

Прием заявок осуществляется с 8 апреля по 11 мая по адресу: г. Саратов, ул. Шехурдина,1.

Подробные правила участия размещены на официальном сайте Управления ветеринарии в разделе «Конкурс социальных проектов» http://manvet.saratov.gov.ru/konkurs-proektov/.