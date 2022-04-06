Объявлен конкурс на предоставление грантов на поддержку деятельности приютов для животных

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Предоставление субсидии осуществляется в рамках государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области».Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в срок до 11 мая.Размер предоставленного гранта составит от 250 тыс. до 1 млн. рублей. Решение о предоставлении гранта будет принято на основании конкурсного отбора конкурсной комиссией.Денежная поддержка будет направлена на расширение мощности приютов и увеличение доли стерилизованных безнадзорных животных.Прием заявок осуществляется с 8 апреля по 11 мая по адресу: г. Саратов, ул. Шехурдина,1.Подробные правила участия размещены на официальном сайте Управления ветеринарии в разделе «Конкурс социальных проектов» http://manvet.saratov.gov.ru/konkurs-proektov/.