Объявлен конкурс на предоставление грантов на поддержку деятельности приютов для животных
Управление ветеринарии объявляет прием заявок на грантовый конкурс среди некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны окружающей среды и защиты животных.
Предоставление субсидии осуществляется в рамках государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области».
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в срок до 11 мая.
Размер предоставленного гранта составит от 250 тыс. до 1 млн. рублей. Решение о предоставлении гранта будет принято на основании конкурсного отбора конкурсной комиссией.
Денежная поддержка будет направлена на расширение мощности приютов и увеличение доли стерилизованных безнадзорных животных.
Прием заявок осуществляется с 8 апреля по 11 мая по адресу: г. Саратов, ул. Шехурдина,1.
Подробные правила участия размещены на официальном сайте Управления ветеринарии в разделе «Конкурс социальных проектов» http://manvet.saratov.gov.ru/konkurs-proektov/.