В апреле в Саратове пройдут мастер-классы для детей «Грани Родины моей»

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Ребята смогут поработать с различными материалами и разучить новые техники ручной работы.10 апреля пройдет «Космическое путешествие», на котором дети будут мастерить ракету ко Дню космонавтики.17 апреля на мастер-классе «Зазвучи моя сторонка» ребята смастерят прототип Саратовской гармоники.24 апреля в рамках мастер-класса «Сохраняя традиции» юные саратовцы научатся раскрашивать керамическую фигурку – яйцо.Начало всех мероприятий – в 13.00.Участие в мастер-классах бесплатное, количество мест ограничено. Подробности можно узнать на сайте akademiaremesel.ru или по телефону +7(919)835-62-62 (с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00).