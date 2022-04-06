6 апреля 2022 СРЕДА
Новости
17:00 | 06 апреля
Объявлен конкурс на предоставление грантов на поддержку деятельности приютов для животных
16:19 | 06 апреля
В апреле в Саратове пройдут мастер-классы для детей «Грани Родины моей»
14:24 | 06 апреля
Движение закрыто на 6 дорогах в 5 районах в связи с паводком
13:30 | 06 апреля
В Саратовской области почти 160 компаний в IT-отрасли могут воспользоваться мерами государственной поддержки
12:39 | 06 апреля
В список городов с благоприятной средой вошли семь городов Саратовской области
11:47 | 06 апреля
В рамках Года культурного наследия в Балашовском драмтеатре проходит «Фестиваль русских народных сказок»
10:50 | 06 апреля
В День космонавтики состоится премьера документального фильма саратовских кинематографистов
10:14 | 06 апреля
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09:51 | 06 апреля
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В апреле в Саратове пройдут мастер-классы для детей «Грани Родины моей»

Новости


По воскресеньям в апреле 2022 года в ТЦ «Оранжевый» проходят бесплатные мастер-классы для детей «Грани Родины моей».

Ребята смогут поработать с различными материалами и разучить новые техники ручной работы.

10 апреля пройдет «Космическое путешествие», на котором дети будут мастерить ракету ко Дню космонавтики.

17 апреля на мастер-классе «Зазвучи моя сторонка» ребята смастерят прототип Саратовской гармоники.

24 апреля в рамках мастер-класса «Сохраняя традиции» юные саратовцы научатся раскрашивать керамическую фигурку – яйцо.

Начало всех мероприятий – в 13.00.

Участие в мастер-классах бесплатное, количество мест ограничено. Подробности можно узнать на сайте akademiaremesel.ru или по телефону +7(919)835-62-62 (с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00).