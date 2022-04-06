Движение закрыто на 6 дорогах в 5 районах в связи с паводком
В Саратовской области по данным на 6 апреля ограничено движение транспорта в пяти районах на шести участках дорог регионального значения, в том числе по четырем низководным мостам.
Движение ограничено:
в Дергачевском районе:
автомобильная дорога «Демьяс – Восточный» – перелив на участке 150 м, высота перелива 0,5 м;
в Лысогорском районе:
- мост через р.Медведица на км 15+560 автоподъезда к с.Атаевка – перелив 0,34 м
- автоподъезд к с.Атаевка от автодороги «Шереметьевка-Урицкое-Широкий Карамыш-Большие Копены» – перелив на участке 89 м высотой 0,9 м
- мост через р.Медведица на км 0+692 автоподъезда к с.Невежкино – перелив 0,89 м
- автоподъезд к с. Невежкино от автомобильной дороги «Шереметьевка-Урицкое – Широкий Карамыш - Большие Копены» - перелив на участке 34 м высотой 0,4 м;
в Новоузенском районе:
автоподъезд к п.Чертанла от автомобильной дороги «Новоузенск-Основной» - перелив на участке 150 м высотой 0,3 м;
в Ртищевском районе:
- мост через р. Хопер на автоподъезде у д.Нестеровка – перелив 0,5 м
- автоподъезд к мостовому переходу через р. Хопер у д. Нестеровка – перелив на участке 140 м высотой 0,7 м;
в Самойловском районе:
- мост через р.Терса на км 2+111 автоподъезда к с.Песчанка – перелив 2 м;
- автоподъезд к с. Песчанка от автодороги «Самойловка – Казачка» - перелив на участке 200 м высотой 0,3.
В области организовано пять лодочных переправ в Аткарском, Лысогорском, Самойловском районах.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области