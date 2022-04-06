От "Чайки" до "Кроткой": в Академдраме - апрельский марафон премьер

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Григорий Аредаков выбрал для студентов своей мастерской данную пьесу Чехова неслучайно.Сложно назвать другой театральный текст, который бы так завораживал и привлекал, мучил и вдохновлял людей нескольких поколений, причем по обе стороны рампы, каким стала «Чайка». Пьесу называют переломной для мировой драматургии.Худрук Академдрамы и педагог курса, заслуженный артист России Виктор Мамоноов убежден, что обращение к этому великому тексту, внимательное в него вчитывание для молодого человека, решившего посвятить себя театру, жизненно необходимо. "Его путь должен начаться на берегу этого колдовского озера в споре о новых направлениях вечно ускользающего между пальцами и уходящего из-под ног искусства. И в отрезвляющем осознании цены, которую приходится платить за привилегию служения любимому делу. Опыт, обретение мастерства у нынешних дипломников еще впереди. Но они уже успели узнать и прочувствовать главные слова своей коллеги, актрисы Нины Заречной: «Когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни», - цитирует мастеров пресс-служба театра имени Слонова.В этот же вечер на Малой сцене марафон премьер по классическим текстам продолжит спектакль "Кроткая" по рассказу Ф.М.Достоевского. Режиссер Ирина Керученко в беседе с саратовскими журналистами сообщила, что с предложением поставить это название на артиста Олега Морозова к ней обратилось художественное руководство нашего театра драмы. Раньше ученица Камы Гинкаса уже работала над "Кроткой", за главную роль в которой актер Игорь Гордин был удостоен "Золотой Маски". Саратовская версия рассказа будет в первую очередь ознаменована невероятным профессиональным подвигом Морозова, который жаждал воплотить этот образ на сцене, и за короткий срок выдал выдающийся результат, считает постановщица. "Великолепный артист!, - подытожила Керученко. Режиссер, которая обращается к рассказу о кротости, которая рифмуется со святостью, признается: смысл у постановки не меняется, акценты - тоже, но актерское существование, подача различаются серьезно. Ирина Керученко вначале хотела обжить необъятным миром Достоевского Большую сцену Академдрамы, чтобы показать многомерность и масштаб гения, но затем постановке отдали все же Малый зал.В спектакле "Кроткая" вместе с учеником легендарного Александра Галко работает Екатерина Ледяева. Ровно год творческий дуэт они сыграл пронзительную историю любви в спектакле "Мы живем в чудесное время, Оля!" режиссера Алексея Размахова. Они так тонко передали чувства между призраком и девушкой, которой любовь помогла полностью пересмотреть свою жизнь, что по итогам уходящего сезона получили высшие награды областной театральной премии - статуэтки "Золотой Арлекин" за лучшую мужскую и женскую роль соответственно. Поэтому предстоящая премьера о разных природах мужчины и женщины очень интригует. Ведь актерское мастерство плюс классический материал обещают сильные впечатления и эмоции.Елена Маркелова