В рамках Года культурного наследия в Балашовском драмтеатре проходит «Фестиваль русских народных сказок»
В апреле в Балашовском драматическом театре проходит «Фестиваль русских народных сказок». Это уникальная возможность не только увидеть детские спектакли, но и посетить выставку «Народный костюм в драматическом театре», поучаствовать в мастер-классах от артистов и работников театра.
На каждом спектакле проводится интерактивная развлекательная программа.
9 апреля в 11.00 - «Сказка от дяди Миши»;
10 апреля в 11:00 - спектакль «Кощей Бессмертный;
17 апреля в 11.00 – сказка «Аленький цветочек».
Фестиваль проходит в рамках Года культурного наследия народов России. Все спектакли доступны по Пушкинской карте.