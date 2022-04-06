В рамках Года культурного наследия в Балашовском драмтеатре проходит «Фестиваль русских народных сказок»

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На каждом спектакле проводится интерактивная развлекательная программа.9 апреля в 11.00 - «Сказка от дяди Миши»;10 апреля в 11:00 - спектакль «Кощей Бессмертный;17 апреля в 11.00 – сказка «Аленький цветочек».Фестиваль проходит в рамках Года культурного наследия народов России. Все спектакли доступны по Пушкинской карте.