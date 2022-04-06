В День космонавтики состоится премьера документального фильма саратовских кинематографистов
12 апреля в Саратовском областном Доме работников искусств в рамках VI Международного фестиваля кино, науки и современного искусства «Гагарин.doc» в 15.00 состоится премьерный открытый показ фильма «Время от времени.
Перед главным стартом» и встреча с автором Анной Ховайко и режиссером фильма Мариной Селивановой. Зрители смогут задать вопросы по итогам просмотра.
Мероприятие продолжит открытие выставки фотографий, отражающих одну из малоизвестных сторон жизни первого космонавта Земли Ю.А. Гагарина — дружбу с Кубой, «Первый. Гагарин и Куба». Фотографии для выставки предоставлены Общероссийским выставочным проектом «Первый: Гагарин и Куба», который был подготовлен Российским обществом дружбы с Кубой к 60-летию первого полета человека в космос. директор регионального отделения Российского общества дружбы с Кубой Олег расскажет о поездке Гагарина на Кубу, ответит на вопросы.