6 апреля 2022 СРЕДА
Новости
17:00 | 06 апреля
Объявлен конкурс на предоставление грантов на поддержку деятельности приютов для животных
16:19 | 06 апреля
В апреле в Саратове пройдут мастер-классы для детей «Грани Родины моей»
14:24 | 06 апреля
Движение закрыто на 6 дорогах в 5 районах в связи с паводком
13:30 | 06 апреля
В Саратовской области почти 160 компаний в IT-отрасли могут воспользоваться мерами государственной поддержки
12:39 | 06 апреля
В список городов с благоприятной средой вошли семь городов Саратовской области
11:47 | 06 апреля
В рамках Года культурного наследия в Балашовском драмтеатре проходит «Фестиваль русских народных сказок»
10:50 | 06 апреля
В День космонавтики состоится премьера документального фильма саратовских кинематографистов
10:14 | 06 апреля
От "Чайки" до "Кроткой": в Академдраме - апрельский марафон премьер
09:51 | 06 апреля
Роман Ковальский, министр сельского хозяйства Саратовской области: значительную часть машинно-тракторного парка составляет отечественная техника
09:00 | 06 апреля
Семь участников из Саратовской области прошли в полуфинал конкурса «Лига Лекторов»
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В День космонавтики состоится премьера документального фильма саратовских кинематографистов

Новости


12 апреля в Саратовском областном Доме работников искусств в рамках VI Международного фестиваля кино, науки и современного искусства «Гагарин.doc» в 15.00 состоится премьерный открытый показ фильма «Время от времени.

Перед главным стартом» и встреча с автором Анной Ховайко и режиссером фильма Мариной Селивановой. Зрители смогут задать вопросы по итогам просмотра.

Мероприятие продолжит открытие выставки фотографий, отражающих одну из малоизвестных сторон жизни первого космонавта Земли Ю.А. Гагарина — дружбу с Кубой, «Первый. Гагарин и Куба». Фотографии для выставки предоставлены Общероссийским выставочным проектом «Первый: Гагарин и Куба», который был подготовлен Российским обществом дружбы с Кубой к 60-летию первого полета человека в космос. директор регионального отделения Российского общества дружбы с Кубой Олег расскажет о поездке Гагарина на Кубу, ответит на вопросы.