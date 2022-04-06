6 апреля 2022 СРЕДА
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09:51 | 06 апреля
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Роман Ковальский, министр сельского хозяйства Саратовской области: значительную часть машинно-тракторного парка составляет отечественная техника

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95% составляет готовность парка сельскохозяйственной техники на сегодняшний день.

На поля области выйдет более шести тысяч бороновальных, девять тысяч культиваторных и десять тысяч сеялочных агрегатов.

«Подготовка парка сельхозтехники и ее использование являются основополагающими в период весенне-полевых работ. Значительную часть в сельхозпредприятиях региона составляет отечественная техника. Только с начала года по федеральному и льготному лизингу в область поставлено 70 тракторов, 50 комбайнов, 130 единиц прочей техники. Всего в 2022 году аграриями приобретено около 160 тракторов и 400 единиц прочей сельскохозяйственной техники. Так что посевную кампанию мы проведем в штатном режиме», - говорит заместитель Председателя Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.

Дизельного топлива в хозяйствах области имеется к сегодняшнему дню 66 тыс. тонн, или 73% от необходимого объема.

Старт весенним полевым работам будет дан во второй половине апреля.