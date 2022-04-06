В Саратовской области почти 160 компаний в IT-отрасли могут воспользоваться мерами государственной поддержки

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В сложившейся экономической ситуации получение аккредитации может стать выгодным преимуществом для организации, занятой в сфере IT. Это позволяет компаниям претендовать на разработанные Правительством РФ меры поддержки.Для получения аккредитации юрлицо должно подать заявку через портал Госуслуг (http://www.gosuslugi.ru/600178/1/form). Рассмотрение заявления проходит в течение одного рабочего дня. Для получения всех мер поддержки, кроме аккредитации, должны быть соблюдены два условия:-среднесписочная численность сотрудников: не менее семи человек;-получение не менее 90% доходов от непосредственной IT-деятельности (реализация экземпляров программ для ЭВМ, баз данных; предоставление прав использования программ для ЭВМ, баз данных по лицензионным договорам; оказание услуг по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ и другие).«Одной из востребованных мер поддержки IT-отрасли - получение отсрочки от срочной службы в армии для сотрудников таких организаций. Отмечу, для получения отсрочки специалисты должны работать в аккредитованной организации не менее 11 месяцев в течение года, который предшествовал дате начала очередного призывного периода. Сотрудники должны иметь высшее образование по одной из 75 специальностей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28 марта 2022 года №490. Аккредитованные организации направляют списки через портал Госуслуг в Минцифры России. Так как правила утверждены несколько дней назад, то списки граждан, которых планируется призвать в ряды Вооруженных сил РФ в апреле-июле 2022 года, аккредитованная организация должна подать до 1 мая и до 1 июня текущего года соответственно. Далее такие реестры нужно будет подавать в Минцифры РФ не позднее, чем за 50 дней до начала очередного призывного периода», - рассказал министр цифрового развития и связи Саратовской области Адель Славутин. Он также отметил, что списки должны содержать не только ФИО сотрудника, рассчитывающего на получение отсрочки, но и год и место его рождения, СНИЛС, название ВУЗа, в котором получено образование, номер диплома, место жительства, военкомат, в котором сотрудник состоит на учете.Однако этим список мер поддержки не исчерпывается. Так, в России снижены ставки на налог на прибыль организаций с 3% до 0%. Такая мера поддержки будет действовать до 31 декабря 2024 года. Вместе с тем, IT-специалисты в возрасте от 22 до 45 лет, работающие в Саратовской области и зарабатывающие менее 100 тысяч рублей в месяц, могут рассчитывать на получение льготной ипотеки под 5%.«Несмотря на все трудности, государство создает возможности для развития IT-организаций. Все это демонстрирует, что государство плотно взялось за поддержку этой отрасли, намерено ее поддержать, ведь без IT-специалистов невозможно себе представить современный экономически развитый рынок», - отметил министр цифрового развития и связи Саратовской области Адель Славутин.Министерство развития и связи Саратовской области