Ко Дню космонавтики организуют дополнительные рейсы до Парка покорителей космоса

просмотров: 53

Так, движение автобусов по маршруту № 246 П в период с 9 по 12 апреля будет осуществляться согласно следующему расписанию:Отправление автобусов из г. Саратов (Ж/д вокзал): 07:00; 08:40; 09:35; 10:45; 12:20; 14:00; 15:20; 17:00Отправление автобусов от Парка покорителей космоса: 10:00; 11:35; 12:30; 13:40; 15:15; 16:50; 18:15; 19:55Также транспортное обслуживание Парка покорителей космоса будет обеспечиваться автобусами, следующими из г. Энгельс согласно расписанию:№ 204 «г. Энгельс (Ярмарка) – Парк покорителей космоса - с. Степное»:Из г.Энгельс (Ярмарка): 09:00; 11:50; 15:00; 17:50;Из Парка покорителей космоса: 06:35; 10:55; 13:55; 16:55; 19:35.№ 252 «г. Энгельс (Ярмарка) – Парк покорителей космоса - с. Березовка»:Из г.Энгельс (Ярмарка): 9 апреля - 07:50; 10:15; 12:30; 14:50; 17:00; 10-12 апреля - 07:50; 10:15; 12:30; 14:50Из Парка покорителей космоса: 9 апреля – 06:40; 09:25; 11:40; 14:00; 16:15; 18:30; 10-12 апреля – 06:40; 09:25; 11:40; 14:00; 16:15№ 279 «г. Энгельс (Ярмарка) – Парк покорителей космоса - с. Узморье»:Из г.Энгельс (Ярмарка): 05:30; 08:30; 11:30; 14:30; 16:40Из Парка покорителей космоса: 07:10; 09:22; 13:10; 15:22; 18:00Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области