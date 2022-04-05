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Ко Дню космонавтики организуют дополнительные рейсы до Парка покорителей космоса

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Для обеспечения транспортного обслуживания Парка покорителей космоса в период проведения мероприятий, посвященных Дню космонавтики, на межмуниципальном маршруте регулярных перевозок пригородного сообщения № 246 П «Парк покорителей космоса – Саратов (Ж/д Вокзал)» вводятся дополнительные рейсы.

Так, движение автобусов по маршруту № 246 П в период с 9 по 12 апреля будет осуществляться согласно следующему расписанию:

Отправление автобусов из г. Саратов (Ж/д вокзал): 07:00; 08:40; 09:35; 10:45; 12:20; 14:00; 15:20; 17:00

Отправление автобусов от Парка покорителей космоса: 10:00; 11:35; 12:30; 13:40; 15:15; 16:50; 18:15; 19:55

Также транспортное обслуживание Парка покорителей космоса будет обеспечиваться автобусами, следующими из г. Энгельс согласно расписанию:

№ 204 «г. Энгельс (Ярмарка) – Парк покорителей космоса - с. Степное»:

Из г.Энгельс (Ярмарка): 09:00; 11:50; 15:00; 17:50;

Из Парка покорителей космоса: 06:35; 10:55; 13:55; 16:55; 19:35.

№ 252 «г. Энгельс (Ярмарка) – Парк покорителей космоса - с. Березовка»:

Из г.Энгельс (Ярмарка): 9 апреля - 07:50; 10:15; 12:30; 14:50; 17:00; 10-12 апреля - 07:50; 10:15; 12:30; 14:50

Из Парка покорителей космоса: 9 апреля – 06:40; 09:25; 11:40; 14:00; 16:15; 18:30; 10-12 апреля – 06:40; 09:25; 11:40; 14:00; 16:15

№ 279 «г. Энгельс (Ярмарка) – Парк покорителей космоса - с. Узморье»:

Из г.Энгельс (Ярмарка): 05:30; 08:30; 11:30; 14:30; 16:40

Из Парка покорителей космоса: 07:10; 09:22; 13:10; 15:22; 18:00

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области
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