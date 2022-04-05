Центр поддержки одаренных детей вырастил целое поколение талантливой молодежи

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Светлана Неводчикова, директор Саратовского Регионального центра поддержки одаренных детей:- Валерий Васильевич поставил задачу создать условия для развития детей, поддержки их талантов. Началась новая масштабная работа, которая дала результаты и повод для нашей гордости.За 10 лет выросло целое поколение одаренных детей. Центр стал местом притяжения юных талантов. В 2012 году участниками были 3 тыс ребят, сейчас их более 9 тыс ."Знать каждого талантливого ребёнка в лицо" - такую задачу поставил перед нами Валерий Радаев. Поэтому главным проектом с 2017 стал конкурс юных талантов «Новые имена Губернии». Ежегодно его победителями становятся около 50 исполнителей и коллективов. В отдалённых сельских клубах и музыкальных студиях были открыты имена ребят, которые впоследствии прославили Саратовскую область на конкурсах всероссийского и международного уровня: домрист Кирилл Малямин из Музыкально-эстетического лицея им. А.Шнитке, аккордеонист Леонид Бертов, гитарист Алексей Федотов - ныне студенты Саратовской консерватории им. Л.Собинова.При участии центра одаренных детей проводятся детские и юношеские Ассамблеи искусств. Лауреаты разных лет – Руслан Кочкин, Тимур Галинуров, Кирилл Кассович, Сухоребрик Виктор, Сарвартдинов Артур, Зазыкина Виолетта, Александра Михайлова сегодня студенты Российской Академии Музыки им. Гнесиных, Московского института культуры, Саратовской консерватории, Московского института музыки им. А.Шнитке и других вузов.С 2014 года проводится областной фестиваль «Одаренные дети. Путь к мастерству», объединивший муниципальные детские творческие конкурсы. Фестиваль предоставляет возможность каждому ребенку области принять участие, проявить свои таланты.Своими победами на конкурсах и фестивалях одаренные дети формируют Золотой фонд культуры и искусства нашего региона. За 10 лет именной Губернаторской стипендии были удостоены 810 одаренных детей. Сегодня наш центр координирует деятельность 36 детских школ искусств области. Наша задача - точечно выявлять среди обучающихся в ДШИ одаренных детей, повышать уровень профессионального мастерства педагогов.Мы благодарны Правительству Саратовской области и лично Губернатору Валерию Васильевичу Радаеву за поддержку всех наших начинаний и внимательное отношение к одаренным детям Саратовской области.У Саратовской области богатейшие культурные традиции, которые бережно хранятся и приумножаются, начиная с поселенческого уровня. Поддержка сферы культуры всегда была в числе приоритетных направлений для Губернатора Валерия Радаева. За последние годы проделана большая работа по переоснащению учреждений, обновлению инфраструктуры. Большим подспорьем стал профильный национальный проект.За последние 10 лет построено три новых Дома культуры в Дергачах, Екатериновке, Ершовском районе. Реконструировано 18 объектов, проведены ремонтные работы и приобретено оборудование более чем для 360 муниципальных учреждений культуры.Получено 4 передвижных многофункциональных культурных центра, создано 15 модельных библиотек, открыто 12 виртуальных концертных залов и 37 модернизированных кинозалов.