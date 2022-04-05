5 апреля 2022 ВТОРНИК
Новости
16:18 | 05 апреля
Ко Дню космонавтики организуют дополнительные рейсы до Парка покорителей космоса
14:30 | 05 апреля
Центр поддержки одаренных детей вырастил целое поколение талантливой молодежи
12:38 | 05 апреля
В Саратовском областном музее краеведения состоится презентация выставки «Человек Мира», подготовленной ко Дню космонавтики
11:49 | 05 апреля
Материнский капитал на образование детей направили более 10 тысяч семей Саратовской области
10:51 | 05 апреля
Саратовский общественник считает НАТО инструментом по развязыванию войн
09:52 | 05 апреля
20 тонн сахара приобрели саратовцы в прошедшие выходные на Театральной площади
09:00 | 05 апреля
В регионе третий месяц подряд снижается уровень смертности
17:00 | 04 апреля
Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции минздрава России отметил высокую эффективность работу профильной службы в области
16:15 | 04 апреля
МЧС напоминает, как действовать при угрозе затопления
15:16 | 04 апреля
Очередной «Урок цифры» будет посвящен теме быстрой разработки приложений
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратовском областном музее краеведения состоится презентация выставки «Человек Мира», подготовленной ко Дню космонавтики

Новости
В Саратовском областном музее краеведения состоится презентация выставки «Человек Мира», подготовленной ко Дню космонавтики

7 апреля в 15.00 в Саратовском областном музее краеведения состоится презентация выставки «Человек Мира», подготовленной к Дню космонавтики. Это совместный выставочный проект московского Музея космонавтики, Информационного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС) и Саратовского областного музея краеведения.

Сразу же после исторического полёта Юрия Гагарина в космос весть о его подвиге разлетелась по всему земному шару. Из многих стран начали поступать приглашения посетить их с визитом. Его ждали во всех уголках планеты: монархи, президенты, маршалы и премьер-министры, ученые, актеры и простые люди хотели пожать руку человека, побывавшего в космосе. Первую поездку Ю.А. Гагарина по зарубежным странам назвали «Миссией мира». Он посетил около 30 государств, и везде его встречали как Героя. Советский космонавт стал символом эпохи покорения космоса.

На выставке представлена фотохроника «Миссии мира» Юрия Гагарина. Это не только фотографии, хранящиеся в семье Гагариных, но и кадры из архива фотохроники ТАСС, переданные Музею космонавтики в рамках информационного партнерства с агентством. В числе знаковых исторических снимков – работы фотокорреспондента ТАСС Валентина Черединцева, Он был знаком с членами первого отряда космонавтов еще до полета Гагарина в космос и известен миру как автор официальных портретов первых экипажей.

На фотографиях запечатлены памятные моменты из первой зарубежной поездки Юрия Гагарина с «Миссией мира», в ходе которой он посетил Чехословакию, Болгарию, Финляндию, а также кадры, сделанные во время его визитов в Германию, Кубу, Австрию и другие страны.

Во всех поездках Юрия Гагарина сопровождали фотокорреспонденты ТАСС, а также начальник отдела по подготовке и обеспечению космических полетов Главного штаба ВВС, генерал-полковник авиации Н.П. Каманин. Именно он оставил воспоминания о триумфальном шествии по планете нашего Посла мира – первого космонавта Ю.А. Гагарина. В основу выставки легли его дневник, записки Ю.А. Гагарина и многочисленные свидетельства очевидцев.

Выставку дополняют документальные свидетельства из фондов Музея космонавтики и материалы из фондов Саратовского областного музея краеведения.