В Саратовском областном музее краеведения состоится презентация выставки «Человек Мира», подготовленной ко Дню космонавтики

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Сразу же после исторического полёта Юрия Гагарина в космос весть о его подвиге разлетелась по всему земному шару. Из многих стран начали поступать приглашения посетить их с визитом. Его ждали во всех уголках планеты: монархи, президенты, маршалы и премьер-министры, ученые, актеры и простые люди хотели пожать руку человека, побывавшего в космосе. Первую поездку Ю.А. Гагарина по зарубежным странам назвали «Миссией мира». Он посетил около 30 государств, и везде его встречали как Героя. Советский космонавт стал символом эпохи покорения космоса.На выставке представлена фотохроника «Миссии мира» Юрия Гагарина. Это не только фотографии, хранящиеся в семье Гагариных, но и кадры из архива фотохроники ТАСС, переданные Музею космонавтики в рамках информационного партнерства с агентством. В числе знаковых исторических снимков – работы фотокорреспондента ТАСС Валентина Черединцева, Он был знаком с членами первого отряда космонавтов еще до полета Гагарина в космос и известен миру как автор официальных портретов первых экипажей.На фотографиях запечатлены памятные моменты из первой зарубежной поездки Юрия Гагарина с «Миссией мира», в ходе которой он посетил Чехословакию, Болгарию, Финляндию, а также кадры, сделанные во время его визитов в Германию, Кубу, Австрию и другие страны.Во всех поездках Юрия Гагарина сопровождали фотокорреспонденты ТАСС, а также начальник отдела по подготовке и обеспечению космических полетов Главного штаба ВВС, генерал-полковник авиации Н.П. Каманин. Именно он оставил воспоминания о триумфальном шествии по планете нашего Посла мира – первого космонавта Ю.А. Гагарина. В основу выставки легли его дневник, записки Ю.А. Гагарина и многочисленные свидетельства очевидцев.Выставку дополняют документальные свидетельства из фондов Музея космонавтики и материалы из фондов Саратовского областного музея краеведения.