Материнский капитал на образование детей направили более 10 тысяч семей Саратовской области

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Направить материнский капитал на образование любого из детей можно, когда ребенку, в связи с рождением которого выдан сертификат, исполнится три года. Одно из исключений – дошкольное образование. По этому направлению материнским капиталом можно распорядиться сразу после рождения ребенка, который дает право на сертификат.Возраст ребенка, на образование которого могут быть направлены средства МСК или их часть, на дату начала обучения по соответствующей образовательной программе не должен превышать 25 лет. Организация должна находиться на территории России и иметь право на оказание соответствующих образовательных услуг.Заявление о распоряжении материнским капиталом на обучение ребенка можно подать онлайн через личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг, а также лично в любой клиентской службе Пенсионного фонда России или в МФЦ.Копия договора об оказании платных образовательных услуг не потребуется, если между Отделением Пенсионного фонда России и учебным заведением заключено соглашение об информационном обмене, в рамках которого фонд самостоятельно запрашивает необходимые сведения. Сегодня ОПФР по Саратовской области заключено 16 соглашений с учебными заведениями высшего образования, 20 соглашений с учреждениями среднего профессионального образования и 44 соглашения с дошкольными учреждениями.Совершенствование информационного обмена между Пенсионным фондом и другими государственными организациями позволяет рассматривать заявления и перечислять средства материнского капитала без личного посещения гражданами клиентских служб ПФР и предоставления документов, поэтому в настоящее время порядка 60 % обращений за распоряжением средствами осуществляется полностью онлайн.Напомним, что с 1 февраля 2022 года материнский капитал проиндексирован на 8,4% и составляет 524 527,9 руб. при рождении первого ребенка и 693 144,1 руб. при рождении второго ребенка. Для родителей, которые сначала получили капитал на первого ребенка, а затем родят или усыновят еще одного малыша, объем господдержки увеличится дополнительно. В этом году сумма такой прибавки к материнскому капиталу за счет индексации выросла до 168 616,2 руб.Средства семей, которые уже получили сертификат на материнский капитал и пока не полностью израсходовали материнский капитал, также были проиндексированы с 1 февраля.Размеры МСК:693 144,1 руб. – для семей, в которых второй, третий или последующий ребенок рожден или усыновлен, начиная с 2020 года, в случае если ранее право на материнский капитал не возникало.524 527,9 руб. – для семей с одним ребенком, рожденным или усыновленным, начиная с 2020 года. Если в семье появится второй ребенок, то сумма будет увеличена на 168 616,2 руб. и составит 693 144,1 руб.524 527,9 руб. – для семей с двумя и более детьми, получивших право на материнский капитал до 2020 года.Способы распоряжения материнским капиталом:Улучшение жилищных условий – покупка, строительство и реконструкция жилья, в том числе с привлечением заемных средств, а также средств, которые выдали учреждения, созданные для обеспечения жильем военнослужащих (ипотека для военных), компенсация расходов на построенное жилье.Обучение детей – оплата услуг детского сада, школы или ВУЗа и др.Получение ежемесячных выплат на второго ребенка до 3 лет для семей с невысоким доходом.Социальная адаптация детей-инвалидов – приобретение специализированных товаров и услуг.Увеличение будущей пенсии мамы – перечисление средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии.