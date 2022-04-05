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Ежедневно Пушкинская библиотека проводит мероприятия для детей, посвященные Дню космонавтики
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Ежедневно Пушкинская библиотека проводит мероприятия для детей, посвященные Дню космонавтики

Новости / Культура


[b]Саратовская областная библиотека для детей и юношества имени Пушкина подготовила цикл культурно-просветительских мероприятий, посвященных первому полету человека в космос [/b][/b]

В выставочных залах работают три книжно-иллюстративные выставки «Космос. Мечты. Открытия» ко Дню космонавтики и авиации, «Саратов – первый космический причал» и «Окрыленные музыкой звезд» к Всемирному Дню космонавтики.

В течение апреля можно побывать на виртуальной экскурсии «Четыре встречи с Саратовом» по местам, связанным с пребыванием Гагарина в Саратове

В отделе младших школьников работает книжно-иллюстративная выставка «В гостях у звезд».

5 апреля готовится открытие книжно-иллюстративной выставки «Тайны звёздного неба»

6 апреля на мероприятиях в честь 85-летия со дня рождения Валентины Владимировны Терешковой юные читатели узнают о детстве и юности первой женщины-космонавта, о ее подготовке к полёту. Историческое досье «Легенда звездного неба» доступно для читателей в филиале на улице Весенней.

10-12 апреля для подписчиков Пушкинской библиотеки в сети ВКонтакте состоится онлайн-викторина «Герои звездных дорог»

Большое просветительское мероприятие пройдет 11 и 12 апреля. Научно-познавательная программа «Первые шаги к звёздам» с мультимедийной презентацией ко Дню Космонавтики начнется с беседы о первых попытках людей подняться в небо, о замечательных открытиях и изобретениях К.Э. Циолковского и С.П. Королёва, о покорении звездного неба и о первом космонавте Ю.А. Гагарине, о современном космическом доме. Продолжится встреча игрой «Таких берут в космонавты», космической цепочкой загадок и другими интересными конкурсами.

12 апреля на Гагаринском поле будет работать библиобус с познавательно-игровой программой «На пути к звёздам»

В филиале библиотеки на ул. Весенней состоится космическое путешествие «Созвездие Гагарина». Ребята узнают о небесных телах, современных космических аппаратах, космонавтах и особенностях нахождения человека в космосе, а также интересные факты из жизни Юрия Гагарина

В Пушкинском зале библиотеки состоится творческая встреча «Космическая фантастика» с саратовским детским писателем, фантастом, журналистом, астрономом Александром Червяковым и презентация книги «Мы купили планету».

Для младших школьников состоится квест-игра «Тайны Вселенной», в ходе которой дети смогут попутешествовать по планетам и астероидам, разгадать космические загадки, встретиться с пришельцами, выполнить настоящую космическую зарядку.

Запланирована беседа «Космические помощники» (животные в космосе). В ходе беседы юные читатели узнают, что человечество в неоплатном долгу перед братьями нашими меньшими. Именно они проложили человеку дорогу в космос.

Министерство культуры области
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