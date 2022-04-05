Саратовский общественник считает НАТО инструментом по развязыванию войн

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Напомним, блок НАТО создали 4 апреля 1949 года для противостояния социалистическим государствам. Однако после распада Советского Союза, альянс сохранился и фактически стал военным инструментом управления и контроля со стороны США. Чтобы как-то оправдать свое существование, НАТО постоянно занимается поиском врага. За 73 года блок не раз выступал агрессором в военных конфликтах.«По большому счету это прикрытие экономических запросов западных стран и Америки для зарабатывания денег. Потому что во всякой войне есть экономическая составляющая», — отметил общественник.В Альянсе установлена монополия по продаже оружия и военной техники государствам-партнерам. По мнению Сергея Авезниязова, на поставке оружия Америка зарабатывает деньги.«Все заявления, которые выдвигает НАТО, они их делают в интересах крупных промышленных структур. Президент Америки, получается, ненавидит свой народ, раз посылает людей в различные страны, где гибнут простые американцы, удовлетворяя запросы капитала», — подчеркнул саратовский общественник.Он также отметил, что НАТО поставляет оружие в долг, и в дальнейшем альянс выставит счет Украине.«Украина думает, что ей бесплатно поставляют оружие. Причем привозят не свежее, грубо говоря, а то, которое уже вышло из употребления, чтобы освободить базы хранения для завоза нового, а это новые заказы, новые деньги», — подчеркнул Сергей Авезниязов.Несколько лет назад врагом блока вновь стала Россия. Несмотря на то, что в 2010 году поднимался вопрос о целесообразности существования альянса, в 2014 году НАТО «оживили» после воссоединения Крыма с нашей страной. С тех пор блок начал нагнетать миф о «российской военной угрозе».