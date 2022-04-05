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20 тонн сахара приобрели саратовцы в прошедшие выходные на Театральной площади

Новости


20 тонн сахара-песка было запланировано к реализации в ходе ярмарочной торговли на Театральной площади в минувшую субботу и 15 тонн – в воскресенье.

Но, как показали ярмарки «выходного дня» на главной площади города, спрос на сахар у жителей областного центра исчерпан, объемы продаж снижаются.

20 привезенных с Балашовского сахарного комбината тонн в субботу не были распроданы, остатки раскупались уже в воскресенье. При этом сахар по цене 70 руб/кг, расфасованный в пакеты по 5 кг и 10 кг, отпускался без ограничений.

Здесь же, на Театральной площади, на четырех торговых площадках можно было приобрести капусту по цене 60 руб/кг.

«В общей сложности 12,7 тонн плодоовощной продукции, более 7,7 тонн молока и молочной продукции, 60 тысяч штук яиц, чуть менее 31 тонны мяса в ассортименте и 4,26 тонны меда было предложено к реализации сельхозпроизводителями области в ходе ярмарочной торговли. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности привезли на ярмарки 28,6 тонн хлебобулочных, макаронных, крупяных и кондитерских изделий, а также 3,9 тонн колбасных изделий и полуфабрикатов», - рассказала заместитель министра сельского хозяйства области по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности Наталья Мариевская.

Министерство сельского хозяйства области
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