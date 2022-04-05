В регионе третий месяц подряд снижается уровень смертности

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С начала года в регионе зарегистрировано рождение 4 107 детей. При этом мальчиков по-прежнему рождается больше: 51% новорожденных мальчики и соответственно 49% – девочки.Лидерами по регистрации рождений остаются Ленинский отдел ЗАГС (600 актовых записей), Энгельсский отдел ЗАГС (577 актовых записи) и Заводской отдел ЗАГС (352 актовых записи).Как пояснила руководитель управления по делам ЗАГС области Юлия Пономарева, в связи с вступившим в 2022 году принципом экстерриториальности при регистрации актов гражданского состояния данные по всем видам госрегистрации больше не привязываются к месту наступления события или месту прописки, как это было ранее.«Сейчас ситуация несколько отличается от опыта предыдущих лет — родители могут иметь прописку в одном субъекте нашей страны, место рождения у ребёнка — в другом, а документ они могут получить, условно, в третьем регионе, там где в настоящий момент им удобнее. Аналогичная ситуация складывается и по другим видам государственной регистрации, производимой в органах ЗАГС. Всё зависит только от того, в каком регионе гражданин обратится с заявлением о получении того или иного вида свидетельства. Соответственно, полную картину по демографическим показателям можно будет увидеть по итогам первого года работы внедренного принципа», — рассказала начальник управления по делам ЗАГС Правительства области Юлия Пономарева.В тоже время на протяжении нескольких месяцев наблюдается тенденция по снижению смертности в регионе. По итогам первого квартала количество зарегистрированных актов о смерти сократилось более чем на 7% к аналогичному периоду прошлого года и составило 10 370 актовых записей.Управление по делам ЗАГС Правительства области