Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции минздрава России отметил высокую эффективность работу профильной службы в области

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В конференции приняли участие более 270 человек, среди них и специалисты из Саратовской области - председатель комитета организации медицинской помощи взрослому населению минздрава региона Олеся Ермолаева и главный врач Саратовского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД профессор Алексей Данилов.С приветственным словом к участникам конференции обратились заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Андрей Плутницкий; главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции минздрава России и департамента здравоохранения города Москвы, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИД Алексей Мазус.В рамках конференции состоялось рабочее совещание с заместителями руководителей региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья ПФО, руководителями Центров по профилактике и борьбе со СПИДом ПФО с отчетами территорий по реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации за 2021 год.В ходе конференции Алексей Данилов представил доклад «Итоги работы Саратовской области по ВИЧ-инфекции в 2021 году». Проведенную работу по противодействию ВИЧ в Саратовской области отметил на высоком уровне главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус. По статистике, заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Саратовской области ниже, чем в ПФО, а по числу проведенных тестов населения на ВИЧ-инфекцию наш регион занимает лидирующие позиции.Также Алексей Данилов представил коллегам опыт работы области со средствами массовой информации по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Показал, что посредством сообщений, подходов к освещению той или иной ситуации СМИ влияют на формирование отношения всего общества в целом к такой проблеме как заболеваемость ВИЧ/СПИД. Алексей Данилов подчеркнул, что важнейшей функцией СМИ в обществе является создание материалов, адаптированных для широкого массового читателя, материалов, формирующих в обществе разумное, гуманное и ответственное отношение к ситуациям, связанным с социальными рисками, например, опасностью инфицирования.В работе конференции обсуждались вопросы оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам, в т.ч. лечения ВИЧ-инфекции и сопутствующей патологии, намечены задачи на дальнейшую перспективу.