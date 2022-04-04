МЧС напоминает, как действовать при угрозе затопления

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МЧС еще раз напоминает, что делать при получении экстренного сообщения об угрозе затопления:- отключить газ, воду и электричество;- погасить огонь в печи;- закрепить все плавающие предметы, находящиеся вне зданий, или разместить их в подсобных помещениях;- закрыть окна и двери, при необходимости и при наличии времени забить снаружи досками;Если позволяет время, перенести на верхние этажи и чердаки, ценные предметы и вещи, подготовить теплую одежду, сапоги, одеяла, деньги. Необходимые документы упакуйте в непромокаемый пакет. Не забудьте медицинскую аптечку и набор лекарств, которыми пользуетесь.Что надо делать, если резко поднимается вода:- занять безопасное возвышенное место, верхний этаж здания, чердак или крышу дома;- принять меры, позволяющие спасателям вас обнаружить – вывесить или размахивать хорошо видимым, ярким полотнищем, в ночное время – подавать световые сигналы и периодически голосом;- при подходе спасателей без паники и суеты переходить в плавательное средство, соблюдая при этом требования мер безопасности.