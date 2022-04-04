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15:16 | 04 апреля
Очередной «Урок цифры» будет посвящен теме быстрой разработки приложений
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Очередной «Урок цифры» будет посвящен теме быстрой разработки приложений

Новости


С 11 по 30 апреля 2022 года пройдет Всероссийский «Урок цифры» по теме «Быстрая разработка приложений».

В ходе мероприятия дети познакомятся с инструментами и возможностями быстрой и качественной разработки прикладных программных продуктов.

Сначала эксперты расскажут об особенностях и методах разработки программ с использованием специализированных средства, а затем участники смогут закрепить знания на интерактивном тренажере.

Организаторы мероприятия - АНО «Цифровая экономика» выступает Минцифры России, Минпросвещения России, эксперты компании «1С».
Получить подробную информацию о мероприятии можно на сайте проекта урокцифры.рф.

5 апреля 2022 года в 10.00 и 14.00 (мск) на сайте урокцифры.ру пройдет вебинар для педагогов по данной теме.

По информации организаторов
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