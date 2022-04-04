Очередной «Урок цифры» будет посвящен теме быстрой разработки приложений

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В ходе мероприятия дети познакомятся с инструментами и возможностями быстрой и качественной разработки прикладных программных продуктов.Сначала эксперты расскажут об особенностях и методах разработки программ с использованием специализированных средства, а затем участники смогут закрепить знания на интерактивном тренажере.Организаторы мероприятия - АНО «Цифровая экономика» выступает Минцифры России, Минпросвещения России, эксперты компании «1С».Получить подробную информацию о мероприятии можно на сайте проекта урокцифры.рф.5 апреля 2022 года в 10.00 и 14.00 (мск) на сайте урокцифры.ру пройдет вебинар для педагогов по данной теме.По информации организаторов