В России заработал интернет-портал для детей

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Доступ к порталу бесплатный для детей, их родителей и учителей.Ресурс призван популяризировать культуру среди российских детей и подростков. Его также можно будет использовать в качестве дополнительного пособия при подготовке школьных уроков. Материалы будут обновляться, чтобы обеспечить максимально интересную базу контента для пользователей.Проект «Культура для школьников» запущен Минкультуры России, Минпросвещения России совместно с Российским фондом культуры, Роскультпроектом и компанией Яндекс в 2019 году.