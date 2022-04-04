В России заработал интернет-портал для детей
Начал работу портал Культурадляшкольников.РФ, который объединит все доступные цифровые ресурсы о культуре для детей и молодёжи. На площадке будут собраны спектакли, лекции и лучшие примеры отечественного кинематографа. Уже сейчас на нем доступны образовательные уроки, созданные командой лауреата Международных премий Петра Лундстрема, мастер-классы по художественному чтению и пению Нонны Гришаевой и Юлии Пересильд.
Доступ к порталу бесплатный для детей, их родителей и учителей.
Ресурс призван популяризировать культуру среди российских детей и подростков. Его также можно будет использовать в качестве дополнительного пособия при подготовке школьных уроков. Материалы будут обновляться, чтобы обеспечить максимально интересную базу контента для пользователей.
Проект «Культура для школьников» запущен Минкультуры России, Минпросвещения России совместно с Российским фондом культуры, Роскультпроектом и компанией Яндекс в 2019 году.