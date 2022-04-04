4 апреля 2022 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
17:00 | 04 апреля
Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции минздрава России отметил высокую эффективность работу профильной службы в области
16:15 | 04 апреля
МЧС напоминает, как действовать при угрозе затопления
15:16 | 04 апреля
Очередной «Урок цифры» будет посвящен теме быстрой разработки приложений
14:27 | 04 апреля
В России заработал интернет-портал для детей
13:35 | 04 апреля
Изменена структура Правительства Саратовской области
12:39 | 04 апреля
Саратовские специалисты приняли участие в межрегиональной конференции по проблемам ранней коррекционной помощи
12:24 | 04 апреля
Сегодня исполняется 10 лет со дня вступления в должность губернатора Саратовской области
11:53 | 04 апреля
Сегодня заканчивается охота на водоплавающую и боровую дичь на территории южных районов Саратовской области
10:49 | 04 апреля
Эксперты: видеохостинг YouTube превратился в оружие информационной войны против России
09:54 | 04 апреля
В саратовских школах заработали бесплатные продленки
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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В России заработал интернет-портал для детей

Новости


Начал работу портал Культурадляшкольников.РФ, который объединит все доступные цифровые ресурсы о культуре для детей и молодёжи. На площадке будут собраны спектакли, лекции и лучшие примеры отечественного кинематографа. Уже сейчас на нем доступны образовательные уроки, созданные командой лауреата Международных премий Петра Лундстрема, мастер-классы по художественному чтению и пению Нонны Гришаевой и Юлии Пересильд.

Доступ к порталу бесплатный для детей, их родителей и учителей.

Ресурс призван популяризировать культуру среди российских детей и подростков. Его также можно будет использовать в качестве дополнительного пособия при подготовке школьных уроков. Материалы будут обновляться, чтобы обеспечить максимально интересную базу контента для пользователей.

Проект «Культура для школьников» запущен Минкультуры России, Минпросвещения России совместно с Российским фондом культуры, Роскультпроектом и компанией Яндекс в 2019 году.