Изменена структура Правительства Саратовской области.

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В структуре исполнительной власти региона объединены должности заместителя Председателя Правительства и министра образования Саратовской области.Зампред – министр образования будет курировать министерства образования, культуры, молодежной политики и спорта, комитет по туризму, комиссию по делам несовершеннолетних.При этом упразднены отдельные должности заместителя Председателя Правительства Саратовской области и министра образования Саратовской области.Губернатор В.Радаев: «Ни одна управленческая структура не может быть статичной, сформированной раз и навсегда. Сегодня на повестке дня – новые приоритеты. Изменённая структура позволит решать задачи, которые поставлены перед регионом.Прежде всего, задача – современное образование. Впервые выделены деньги на капремонт школ – из федерального и областного бюджетов. Строятся школы и детсады. Все эти направления надо охватить параллельно с образовательным процессом.Профильному руководителю надо быть стратегом, далеко смотреть вперед, подтверждать свои полномочия. Только тогда можно отвечать требованиям текущей повестки».