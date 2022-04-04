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Изменена структура Правительства Саратовской области

Новости


Изменена структура Правительства Саратовской области.

В структуре исполнительной власти региона объединены должности заместителя Председателя Правительства и министра образования Саратовской области.

Зампред – министр образования будет курировать министерства образования, культуры, молодежной политики и спорта, комитет по туризму, комиссию по делам несовершеннолетних.

При этом упразднены отдельные должности заместителя Председателя Правительства Саратовской области и министра образования Саратовской области.

Губернатор В.Радаев: «Ни одна управленческая структура не может быть статичной, сформированной раз и навсегда. Сегодня на повестке дня – новые приоритеты. Изменённая структура позволит решать задачи, которые поставлены перед регионом.

Прежде всего, задача – современное образование. Впервые выделены деньги на капремонт школ – из федерального и областного бюджетов. Строятся школы и детсады. Все эти направления надо охватить параллельно с образовательным процессом.

Профильному руководителю надо быть стратегом, далеко смотреть вперед, подтверждать свои полномочия. Только тогда можно отвечать требованиям текущей повестки».
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