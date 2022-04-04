Саратовские специалисты приняли участие в межрегиональной конференции по проблемам ранней коррекционной помощи

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В работе конференции приняли участие 170 специалистов из 10 субъектов Российской Федерации, в том числе представители Саратовской области.В программе мероприятия были предусмотрены пленарная часть и мастерская практических идей для специалистов системы ранней коррекционной помощи.На пленарной части конференции заведующая лабораторией комплексных исследований в области ранней помощи Института коррекционной педагогики (ИКП) РАО доктор педагогических наук Юлия Разенкова рассказала об основных вызовах, дефицитах и тенденциях будущего развития системы ранней помощи.«Безусловно, это мероприятие было очень полезно для наших специалистов. Они смогли больше узнать об опыте федерального института коррекционной педагогики в организации дистанционной работы с семьей, о том, как преодолевать трудности поведения детей раннего возраста с синдромом Дауна во взаимодействии с родителями и многом другом. Этой уникальной информацией они смогут поделиться с родителями, что очень важно», - рассказала заместитель министра образования Галина Калягина.Также на конференции напомнили про Федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей (https://xn--80aidamjr3akke.xn--p1ai/), где родители могут найти для себя много полезных материалов.Министерство образования области