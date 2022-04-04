Эксперты: видеохостинг YouTube превратился в оружие информационной войны против России

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«Лига безопасного интернета вообще не понимает на данный момент инерцию Роскомнадзора в отношении YouTube. Нам пользователи пишут массово: почему в YouTube только откровенно русофобский контент, почему нет альтернативы, почему там представлена только украинская позиция, почему там позиция только бандеровцев и нациков? Почему детям в середине мультиков или просветительского детского контента показывают рекламные вставки с дезинформацией и с насильственными призывами по ситуации на Украине? Почему блокируют российские официальные СМИ, не только новостные, но и такие как «Спас» и «Культура», где большое количество просветительского контента? Развлекательные телеканалы, например, ТНТ? Но при этом не блокируют очевидно опасный контент, такой как треш-стримы? Хотелось бы, чтобы коллеги в Роскомнадзоре услышали вот это народное возмущение. Выписывать штрафы Google, безусловно, правильно, но разве их кто-то вообще платит? А в текущей ситуации вообще выплатит когда-либо? Нет, конечно. Но вредить нашим детям, давить на их не устоявшуюся психику продолжат. И штрафы — это уже не та мера, которая в текущей ситуации сработает», — рассказала Екатерина Мизулина, член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета.Политическая ангажированность YouTube, как и других западных ИТ-гигантов, не вызывает у экспертов сомнений. Очевидно, что в сложившейся геополитической ситуации они выполняют масштабный заказ на подавление российской точки зрения и дестабилизацию российского общества.