Сегодня заканчивается охота на водоплавающую и боровую дичь на территории южных районов Саратовской области
Сегодня завершается охота на водоплавающую и боровую дичь на территории южных районов (Александрово-Гайском, Краснокутском, Новоузенском, Питерском и Ровенском районах).
Охота продолжалась 10 дней с 26 марта.
Со 2 апреля открылась весенняя охота в северных районах области. Срок охоты составляет как и в южной зоне 10 дней.
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства области напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности и правил охоты. За несоблюдение правил охоты предусмотрена административная ответственность.