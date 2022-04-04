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Сегодня заканчивается охота на водоплавающую и боровую дичь на территории южных районов Саратовской области
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Сегодня заканчивается охота на водоплавающую и боровую дичь на территории южных районов Саратовской области

Новости
Сегодня заканчивается охота на водоплавающую и боровую дичь на территории южных районов Саратовской области

Сегодня завершается охота на водоплавающую и боровую дичь на территории южных районов (Александрово-Гайском, Краснокутском, Новоузенском, Питерском и Ровенском районах).

Охота продолжалась 10 дней с 26 марта.

Со 2 апреля открылась весенняя охота в северных районах области. Срок охоты составляет как и в южной зоне 10 дней.

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства области напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности и правил охоты. За несоблюдение правил охоты предусмотрена административная ответственность.