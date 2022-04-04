Сегодня заканчивается охота на водоплавающую и боровую дичь на территории южных районов Саратовской области

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Охота продолжалась 10 дней с 26 марта.Со 2 апреля открылась весенняя охота в северных районах области. Срок охоты составляет как и в южной зоне 10 дней.Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства области напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности и правил охоты. За несоблюдение правил охоты предусмотрена административная ответственность.