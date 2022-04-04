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Саратовские техникум и колледж получат грант Министерства просвещения РФ

Новости


70 образовательных колледжей и техникумов получат грант Минпросвещения на создание образовательно-производственных кластеров в рамках проекта «Профессионалитет».

К работе таких кластеров привлекут больше 250 образовательных организаций и 200 предприятий реального сектора экономики.

В число победителей федерального проекта вошли два образовательных учреждения области - Энгельсский промышленно-экономический техникум и Финансово-экономический колледж Саратовского государственного аграрного университета.

«В результате реализации проекта на базе указанных образовательных организаций будут созданы учебно-производственные кластеры, оснащенные современным оборудованием. Подготовка и трудоустройство специалистов будет осуществляться по укороченным программам, разработанным совместно с работодателями. Предполагается создание федеральной цифровой платформы по конструированию экспериментальных образовательных программ с учётом лучших образовательных практик, применяемых предприятиями-работодателями», - рассказала заместитель министра образования региона Людмила Григорьева.

Уже с апреля колледжи-участники нового проекта Министерства просвещения начнут приём будущих студентов, а на базе образовательно-производственных кластеров 16 апреля проведут Единый день открытых дверей для будущих абитуриентов.

Министерство образования области
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