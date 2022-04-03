Дмитрий Кубанкин: «За последнее десятилетие в культурной жизни региона произошли значительные перемены»

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- За последнее десятилетие в культурной жизни региона произошли значительные перемены. Лично для меня знаковыми событиями стали открытие в 2018 году Исторического парка «Россия – Моя история» в Саратове, а чуть позже Парка покорителей космоса, реставрация здания Государственного музея К.А. Федина.Исторические парки сейчас работают в 24 субъектах Российской Федерации, у каждого есть свой собственный стиль и лицо. Исторический парк в Саратове располагается в здании, построенном специально для музея, он отличается удачным сочетанием федерального и регионального контентов, удобным расположением, в настоящее время является в буквальном смысле «живым учебником по истории России». Строительство мемориального комплекса на месте приземления Ю.А. Гагарина - долгожданное событие мирового уровня. Удивительно, что все это удалось сделать за один год. Огромная посещаемость объекта - лучшее доказательство востребованности ППК. Музей К.А. Федина обрел вторую жизнь, после того, как здание было отреставрировано. Это замечательный бриллиант в ожерелье Волжской улицы - части современного пешеходного кольца. Подобные изменения в музейном пространстве области - результат оценка значимости данного направления и эффективного взаимодействия власти и музейщиков. Мы очень надеемся, что внимание к музеям со стороны региональной власти не ослабнет и нас ждет еще много позитивных изменений.