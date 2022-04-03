Сергей Наумов о Губернаторе: Его отличают уникальная работоспособность, ответственность, внимательное отношение к людям, необыкновенное упорство в решении проблем

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И.о. ректора СГТУ имени Гагарина Ю.А., доктор исторических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ, председатель регионального отделения «Российского военно-исторического общества» Сергей Наумов прокомментировал работу Губернатора:«Валерия Васильевича Радаева отличают уникальная работоспособность, ответственность, внимательное отношение к людям, необыкновенное упорство в решении проблем. Мой личный опыт подтверждает: для своей управленческой команды Валерий Васильевич всегда выступает в роли старшего товарища, совет которого крайне ценен и важен. За годы работы он стал инициатором многих преобразований в социально-экономической сфере региона. При поддержке председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина органами законодательной и исполнительной власти за это десятилетие были успешно реализованы масштабные федеральные и региональные проекты, направленные на развитие всех ключевых отраслей – от здравоохранения до АПК.За последние 10 лет серьезно модернизирована сфера высшего образования: укреплена материально-техническая база саратовских вузов, построены современные учебные корпуса и студенческие общежития, спортивные комплексы и бассейны. На качественно новый уровень вышла профессиональная подготовка молодых специалистов. Также многое сделано для развития системы общего, среднего и дополнительного образования.Валерий Васильевич уделяет особое внимание молодежной политике и спорту, поддержке талантливой молодежи и одаренных детей, созданию полноценной инфраструктуры для их развития. Весомая помощь оказывается волонтерству, студенческим объединениям, поисковым отрядам. Отмечу, что по инициативе губернатора успешно реализуется уникальный образовательный проект «Школа молодых управленцев», в рамках которого идет подготовка высококвалифицированных специалистов. Для нас, как для одного из крупнейших технических университетов страны, очень важно быть партнером в столь значимом проекте, а для наших выпускников – это отличная возможность вырасти в профессиональном плане, внести личный вклад в развитие региона.Глубоко убежден, что преданное служение Валерия Васильевича Саратовкой области, его настойчивость и самообладание, настоящий патриотизм, а главное – искренняя забота о людях, будут способствовать дальнейшему процветанию нашего региона».