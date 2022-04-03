Сергей Наумов о Губернаторе: Его отличают уникальная работоспособность, ответственность, внимательное отношение к людям, необыкновенное упорство в решении проблем
5 апреля этого года исполняется 10 лет с момента вступления в должность Губернатора Саратовской области Валерия Радаева, вчера он отметил День рождения.
И.о. ректора СГТУ имени Гагарина Ю.А., доктор исторических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ, председатель регионального отделения «Российского военно-исторического общества» Сергей Наумов прокомментировал работу Губернатора:
«Валерия Васильевича Радаева отличают уникальная работоспособность, ответственность, внимательное отношение к людям, необыкновенное упорство в решении проблем. Мой личный опыт подтверждает: для своей управленческой команды Валерий Васильевич всегда выступает в роли старшего товарища, совет которого крайне ценен и важен. За годы работы он стал инициатором многих преобразований в социально-экономической сфере региона. При поддержке председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина органами законодательной и исполнительной власти за это десятилетие были успешно реализованы масштабные федеральные и региональные проекты, направленные на развитие всех ключевых отраслей – от здравоохранения до АПК.
За последние 10 лет серьезно модернизирована сфера высшего образования: укреплена материально-техническая база саратовских вузов, построены современные учебные корпуса и студенческие общежития, спортивные комплексы и бассейны. На качественно новый уровень вышла профессиональная подготовка молодых специалистов. Также многое сделано для развития системы общего, среднего и дополнительного образования.
Валерий Васильевич уделяет особое внимание молодежной политике и спорту, поддержке талантливой молодежи и одаренных детей, созданию полноценной инфраструктуры для их развития. Весомая помощь оказывается волонтерству, студенческим объединениям, поисковым отрядам. Отмечу, что по инициативе губернатора успешно реализуется уникальный образовательный проект «Школа молодых управленцев», в рамках которого идет подготовка высококвалифицированных специалистов. Для нас, как для одного из крупнейших технических университетов страны, очень важно быть партнером в столь значимом проекте, а для наших выпускников – это отличная возможность вырасти в профессиональном плане, внести личный вклад в развитие региона.
Глубоко убежден, что преданное служение Валерия Васильевича Саратовкой области, его настойчивость и самообладание, настоящий патриотизм, а главное – искренняя забота о людях, будут способствовать дальнейшему процветанию нашего региона».