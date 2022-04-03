3 апреля 2022 ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Самые высокие награды делают в России

Новости
Участие в форуме «Мы вместе. Спорт» в ЦВК «Экспоцентр» 30-31 марта 2022 года приняло Объединение «Диалог-Конверсия».
Самые высокие награды делают в России

Крупнейший российский производитель и лидер рынка наградной продукции представил участникам мероприятия воссозданный уникальный памятный кубок высотой более двух метров, изготовленный в честь 80-летия Аркадия Николаевича Дудаева – великого спортсмена и тренера. На форуме в рамках торжественной церемонии была проведена регистрация рекорда в Книге рекордов России. Кубок был признан «Самой высокой наградой России».

Первый заместитель министра спорта РФ Кадыров Азат Рифгатович, ставший почетным гостем церемонии, поздравил Объединение «Диалог-Конверсия» не только со столь знаменательным событием, но и с юбилеем предприятия. Объединению исполнилось 30 лет. Азат Кадыров пожелал компании долголетия и выразил надежду, что она и далее будет оставаться надежным поставщиком Министерства спорта РФ и других российских спортивных организаций и ведомств.

Высота рекордного кубка составила 2 метра 5 сантиметров. При его создании были использованы различные технологии, благодаря чему производственный комплекс Объединения «Диалог-Конверсия» продемонстрировал свои широкие возможности.
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