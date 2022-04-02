2 апреля 2022 СУББОТА
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Профессор кафедры политических наук СГУ имени Н.Г. Чернышевского, доктор политических наук Александр Казаков
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Профессор кафедры политических наук СГУ имени Н.Г. Чернышевского, доктор политических наук Александр Казаков

Новости


По данным опросов общественного мнения, в последнее время наблюдается тенденция к росту одобрения деятельности власти. Так, например, работу Президента одобряют 79% граждан, Правительства и премьер-министра – 52,4 и 51,8% соответственно. Уровень же доверия к ключевым политическим фигурам еще выше.

Очевидно, что эта положительная динамика в первую очередь была вызвана теми событиями, которые происходили на протяжении последнего месяца. Как это уже было в 2014-м году, на фоне важных для всей страны процессов и в условиях обострения отношений с Западом происходит консолидация общества вокруг фигуры В.В. Путина. В этом смысле надежды западных стратегов на то, что санкции приведут к расколу российского общества и – в конечном итоге – к смене власти, снова не оправдываются. Если не сказать больше: принимаемые европейскими и американскими политиками решения в отношении нашей страны имеют обратный эффект.
Решение начать специальную военную операцию на Украине вызвало позитивный отклик и понимание у большинства россиян.

Результаты социологических опросов показывают, что люди в целом согласны терпеть определенные трудности ради того, чтобы в соседней стране перестали постоянно гибнуть люди, чтобы тем, кто считает себя русскими, не запрещали говорить на родном языке в школах, вузах, государственных учреждениях, СМИ. Как не раз было в нашей истории, мы снова предпочитаем духовное материальному, готовы отказаться от части ставшего уже привычным комфорта в пользу высоких ценностей и идеалов.

Вместе с тем, для того, чтобы наблюдаемая сегодня поддержка действий власти сохранилась, людям нужно четко понимать, ради чего приходится идти на подобные «жертвы». Если руководство страны ясно очертит перспективы дальнейшего экономического развития и характер взаимоотношений с другими государствами (прежде всего – с Украиной), серьезных проблем с отношением населения к санкционному давлению, скорее всего, не возникнет. Если же политика властей будет непоследовательной и противоречивой (попытки достижения «компромиссов» с Украиной на переговорах в Стамбуле – очень показательный в этом смысле пример), это может вызвать у людей непредсказуемую реакцию.
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