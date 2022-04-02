В России приостановят проверки в сфере науки и высшего образования

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Как отмечает Сергей Кабышев, его инициатива по введению моратория на проведение проверок была поддержана в Рособрандзоре. Как плановые, так и внеплановые проверки будут приостановлены в связи с многократно возросшей нагрузкой на научные организации и вузы в текущей непростой экономической и геополитической обстановке.«Наука сегодня является главным ресурсом процветания и суверенного развития России в долгосрочной перспективе. Необходимо ускорить сроки и повысить объем выполнения и результативности научно-исследовательских и технологических работ по приоритетным направлениям развития; обеспечить непрерывность образовательного процесса на родной земле ребятам, которые решили перевестись из зарубежных образовательных организаций в российские вузы; в максимально короткие сроки провести интеграцию ДНР, ЛНР и освобожденных территорий в научное и образовательное пространство России. Это стратегические задачи, от выполнения которых зависит благополучие нашей Родины, и мы должны создать максимально комфортные условия ученым и преподавателям для их реализации», - подчеркивает парламентарий.Напомним, такие меры уже вводились Рособрнадзором из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в 2020 году.