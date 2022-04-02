В Саратовской области начался месячник по благоустройству

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К нему постепенно присоединяются коллективы различных предприятий, учреждений, организаций и местные жители.Начата уборка улиц и тротуаров. Также в течение месяца в порядок приведут скверы, площади, парки, территории кладбищ и мемориалов. Будут отремонтированы уличные фонари. В планах - ремонт фасадов зданий и ликвидация несанкционированных свалок мусора.Месячник будет проходить до 29 апреля 2022 года.