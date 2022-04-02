2 апреля 2022 СУББОТА
Новости
17:00 | 01 апреля
Двадцать тонн гуманитарного груза отправили аграрии Калининского района жителям ЛДНР
16:15 | 01 апреля
В Саратовской области начался месячник по благоустройству
15:21 | 01 апреля
Экзамены по физике, истории и иностранным языкам (письменно) прошли в штатном режиме
15:16 | 01 апреля
В России приостановят проверки в сфере науки и высшего образования
14:29 | 01 апреля
В областном центре за сутки восстановлено более 800 квадратных метров дорожного полотна
13:38 | 01 апреля
На Театральной площади в выходные вновь будет работать ярмарка
12:45 | 01 апреля
На поддержку культуры в условиях санкций выделено дополнительно 1 миллиард рублей
11:48 | 01 апреля
В 2022 году благоустроят 86 дворовых и 127 общественных территорий
10:50 | 01 апреля
В 2022 году не менее 135 служащих Саратовской области пройдут обучение по программам цифровой трансформации
09:53 | 01 апреля
Свыше шести тысяч подростков летом этого года получат первый опыт трудовой деятельности
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Экзамены по физике, истории и иностранным языкам (письменно) прошли в штатном режиме

Новости


31 марта согласно расписанию проведения единого государственного экзамена 2022 года в рамках досрочного периода прошли экзамены по физике, истории, английскому и немецкому языкам (письменно).

В ЕГЭ по физике досрочного периода приняли участие 6 человек. Экзаменационная работа состояла из двух частей, включающих в себя задания с кратким ответом и задания с развернутым ответом, в которых необходимо было представить решение задачи или ответ в виде объяснения с опорой на изученные явления или законы. На ее выполнение было отведено 3 часа 55 минут.

ЕГЭ по истории в досрочный период сдавали 12 человек. Время на выполнение заданий сокращено с 235 до 180 минут. Это связано с исключением исторического сочинения, но при этом было добавлено задание на умение аргументировать события всемирной истории и их последствия.

В письменной части экзамена по иностранным языкам приняли участие 5 человек, из них 4 выбрали английский язык, 1 - немецкий. Письменная часть по иностранным языкам состояла из четырех разделов и содержала наряду с заданиями базового уровня задания более высоких уровней сложности. Задания стали более коммуникативно-направленными, и требуют от участников гораздо большего, чем просто знание языка.
Устаревшие формы - например, личное письмо в традиционном виде - уступили место более современным (электронное письмо). Подобные изменения повышают мотивацию школьников в изучении иностранного языка, поскольку контролируют компетенции, необходимые в реальной жизни. На выполнение экзаменационной работы было выделено 3 часа 10 минут. Устную часть экзамена по иностранным языкам участники досрочного периода ЕГЭ-2022 сдают 1 апреля.

Для проведения экзаменов в этот день был задействован один пункт, организованный на базе регионального центра оценки качества образования. Для обеспечения контроля и объективности проведения ЕГЭ были задействованы члены государственной экзаменационной комиссии и общественные наблюдатели. Экзамены прошли в штатном режиме, без технических сбоев и нарушений.

Результаты экзаменов участники ЕГЭ досрочного периода по физике и истории смогут узнать не позднее 14 апреля, по иностранным языкам – не позднее 15 апреля 2022 года.

Министерство образования области
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код