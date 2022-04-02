Экзамены по физике, истории и иностранным языкам (письменно) прошли в штатном режиме

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В ЕГЭ по физике досрочного периода приняли участие 6 человек. Экзаменационная работа состояла из двух частей, включающих в себя задания с кратким ответом и задания с развернутым ответом, в которых необходимо было представить решение задачи или ответ в виде объяснения с опорой на изученные явления или законы. На ее выполнение было отведено 3 часа 55 минут.ЕГЭ по истории в досрочный период сдавали 12 человек. Время на выполнение заданий сокращено с 235 до 180 минут. Это связано с исключением исторического сочинения, но при этом было добавлено задание на умение аргументировать события всемирной истории и их последствия.В письменной части экзамена по иностранным языкам приняли участие 5 человек, из них 4 выбрали английский язык, 1 - немецкий. Письменная часть по иностранным языкам состояла из четырех разделов и содержала наряду с заданиями базового уровня задания более высоких уровней сложности. Задания стали более коммуникативно-направленными, и требуют от участников гораздо большего, чем просто знание языка.Устаревшие формы - например, личное письмо в традиционном виде - уступили место более современным (электронное письмо). Подобные изменения повышают мотивацию школьников в изучении иностранного языка, поскольку контролируют компетенции, необходимые в реальной жизни. На выполнение экзаменационной работы было выделено 3 часа 10 минут. Устную часть экзамена по иностранным языкам участники досрочного периода ЕГЭ-2022 сдают 1 апреля.Для проведения экзаменов в этот день был задействован один пункт, организованный на базе регионального центра оценки качества образования. Для обеспечения контроля и объективности проведения ЕГЭ были задействованы члены государственной экзаменационной комиссии и общественные наблюдатели. Экзамены прошли в штатном режиме, без технических сбоев и нарушений.Результаты экзаменов участники ЕГЭ досрочного периода по физике и истории смогут узнать не позднее 14 апреля, по иностранным языкам – не позднее 15 апреля 2022 года.Министерство образования области