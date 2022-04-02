2 апреля 2022 СУББОТА
Новости
17:00 | 01 апреля
Двадцать тонн гуманитарного груза отправили аграрии Калининского района жителям ЛДНР
16:15 | 01 апреля
В Саратовской области начался месячник по благоустройству
15:21 | 01 апреля
Экзамены по физике, истории и иностранным языкам (письменно) прошли в штатном режиме
15:16 | 01 апреля
В России приостановят проверки в сфере науки и высшего образования
14:29 | 01 апреля
В областном центре за сутки восстановлено более 800 квадратных метров дорожного полотна
13:38 | 01 апреля
На Театральной площади в выходные вновь будет работать ярмарка
12:45 | 01 апреля
На поддержку культуры в условиях санкций выделено дополнительно 1 миллиард рублей
11:48 | 01 апреля
В 2022 году благоустроят 86 дворовых и 127 общественных территорий
10:50 | 01 апреля
В 2022 году не менее 135 служащих Саратовской области пройдут обучение по программам цифровой трансформации
09:53 | 01 апреля
Свыше шести тысяч подростков летом этого года получат первый опыт трудовой деятельности
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

На Театральной площади в выходные вновь будет работать ярмарка

Новости


В целях обеспечения жителей города Саратова сельскохозяйственной продукцией, продовольственными товарами и товарами народного промысла 2 и 3 апреля 2022 года на Театральной площади планируется проведение ярмарки.

К реализации будут предложены мясная, рыбная, молочная, плодоовощная продукция, мед, яйцо, крупы, макаронные, хлебобулочные и колбасные изделия, масло растительное, товары народного промысла и др.

Кроме того, на ярмарке можно будет пробрести крафтовую продукцию начинающих саратовских предпринимателей: имбирные пряники, пастилу, фруктовые чипсы, ягодное и фруктовое варенье, сыры.

Время работы ярмарки - с 08.00.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код