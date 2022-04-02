На Театральной площади в выходные вновь будет работать ярмарка
В целях обеспечения жителей города Саратова сельскохозяйственной продукцией, продовольственными товарами и товарами народного промысла 2 и 3 апреля 2022 года на Театральной площади планируется проведение ярмарки.
К реализации будут предложены мясная, рыбная, молочная, плодоовощная продукция, мед, яйцо, крупы, макаронные, хлебобулочные и колбасные изделия, масло растительное, товары народного промысла и др.
Кроме того, на ярмарке можно будет пробрести крафтовую продукцию начинающих саратовских предпринимателей: имбирные пряники, пастилу, фруктовые чипсы, ягодное и фруктовое варенье, сыры.
Время работы ярмарки - с 08.00.