2 апреля 2022 СУББОТА
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На поддержку культуры в условиях санкций выделено дополнительно 1 миллиард рублей
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На поддержку культуры в условиях санкций выделено дополнительно 1 миллиард рублей

Новости


На поддержку культуры в условиях санкций выделено дополнительно 1 миллиард рублей.

Как отметил первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко: "это средства, которые могут и должны пойти на поддержку культурных проектов, связанных с российской культурной идентичностью, традиционными духовно-нравственными ценностями, поддержку коллективов и деятелей культуры, которая тоже стала объектом санкционного давления".
Кроме того, как сказал Кириенко, не надо судить о деятелях культуры по нескольким представителям, сделавшим выбор не в пользу своей страны. Подавляющее большинство деятелей культуры патриотично настроены, поддерживают Президента и армию, продолжают работать. Мало того, многие из них рвутся на передовую, чтобы поддержать творчеством наших солдат и офицеров, но министерство обороны бережно к ним относится и не позволяет рисковать.
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