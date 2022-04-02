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В 2022 году не менее 135 служащих Саратовской области пройдут обучение по программам цифровой трансформации

Новости


В Саратовской области в 2022 году рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» не менее 135 сотрудников действующих органов государственной власти, местного самоуправления и подведомственных им учреждений пройдут обучение по программам цифровой трансформации.

Этот проект Министерство цифрового развития и связи Саратовской области реализует вместе с РАНХиГС.

В прошлом году программу освоили 117 человек.

«Планируется, что в 2022 году обучение пройдет не менее 135 слушателей от региона. На сегодняшний день органами исполнительной власти предоставлены сведения о кандидатах для прохождения обучения по программ ЦТ, общее количество более 186 чел. Также в настоящее время формируется перечень лиц от ОМСУ», - сообщил министр цифрового развития и связи Саратовской области Адель Славутин.

Служащие и сотрудники организаций по программам цифровой трансформации проходят обучение на базе Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации Высшей школы государственного управления РАНХиГС при Президенте РФ. Новые для них знания и навыки они получают бесплатно.

В этом году обучение будет проводиться по трем программам повышения квалификации:

-Реализация проектов цифровой трансформации (228 часов);

-Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции (60 часов);

-Основы цифровой трансформации в государственном и муниципальном управлении (20 часов).

В целях повышения квалификации в рамках второй программы регистрацию прошли 11 слушателей. Обучение начнется 11 апреля 2022 года.

Регистрация на обучение по третьей программе откроется в конце апреля, а в середине апреля посредством чат-бота планируется забронировать 270 мест от региона.
Зачисление на обучение происходит при условии успешного прохождения вступительных испытаний.

Министерство цифрового развития и связи области
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