В 2022 году не менее 135 служащих Саратовской области пройдут обучение по программам цифровой трансформации

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Этот проект Министерство цифрового развития и связи Саратовской области реализует вместе с РАНХиГС.В прошлом году программу освоили 117 человек.«Планируется, что в 2022 году обучение пройдет не менее 135 слушателей от региона. На сегодняшний день органами исполнительной власти предоставлены сведения о кандидатах для прохождения обучения по программ ЦТ, общее количество более 186 чел. Также в настоящее время формируется перечень лиц от ОМСУ», - сообщил министр цифрового развития и связи Саратовской области Адель Славутин.Служащие и сотрудники организаций по программам цифровой трансформации проходят обучение на базе Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации Высшей школы государственного управления РАНХиГС при Президенте РФ. Новые для них знания и навыки они получают бесплатно.В этом году обучение будет проводиться по трем программам повышения квалификации:-Реализация проектов цифровой трансформации (228 часов);-Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции (60 часов);-Основы цифровой трансформации в государственном и муниципальном управлении (20 часов).В целях повышения квалификации в рамках второй программы регистрацию прошли 11 слушателей. Обучение начнется 11 апреля 2022 года.Регистрация на обучение по третьей программе откроется в конце апреля, а в середине апреля посредством чат-бота планируется забронировать 270 мест от региона.Зачисление на обучение происходит при условии успешного прохождения вступительных испытаний.Министерство цифрового развития и связи области