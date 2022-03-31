Сергей Шойгу, министр обороны РФ: новобранцы не попадут в горячие точки

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Министр подчеркнул, что все военнослужащие весеннего призыва прошлого года по истечении срока службы будут уволены в запас и отправлены к местам проживания.Весенний набор в армию стартует 1 апреля и продлится до 15 июля. В армию призовут 134500 юношей - это меньше, чем год назад.Первоначально военнослужащие будут проходить профессиональную подготовку в учебных центрах от трех до пяти месяцев.Главная военная прокуратура уделяет самое пристальное внимание вопросам законности призыва и соблюдения прав призывников при прохождении ими военной службы.Ранее Президент России исключил участие призывников в спецоперации на Украине. В ней участвуют только профессиональные военные.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по словам главы государства, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.